2019-01-24T15:17:48+03:00
Общество

Предъявлено обвинение хулиганкам, которые разгромили несколько авто в одном из дворов Сыктывкара

Начальник УМВД России по Сыктывкару озвучил резонансные дела о порче авто
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Начальник УМВД России по городу Сыктывкару Александр Спиридонов рассказал об этом на специальной пресс-конференцииНачальник УМВД России по городу Сыктывкару Александр Спиридонов рассказал об этом на специальной пресс-конференцииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Начальник УМВД России по городу Сыктывкару Александр Спиридонов на специальной пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2018 год, озвучил резонансные дела о порче авто.

Самые громкие дела, связанные с порчей авто, прогремели в конце года. Интересно, что они произошли в одном месте - у жилищного комплекса «Тиман». Александр Спиридонов оговорился, что эти дела никак между собой не связаны.

Так, в октябре несколько дебоширок принялись громить машины, припаркованные у дома №1/11 по Сысольскому шоссе. Всего пострадали три авто. По словам начальник УМВД по Сыктывкару, лица, причастные к этому делу, установлены. Девушкам предъявлено обвинение, а уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» отправлено в прокуратуру для утверждения и направления в суд. Одному пострадавшему уже возместили ущерб на ремонт машины, еще трем предстоит дождаться оплаты после суда.

По этому же адресу в ноябре неизвестный поджег Mercedes. Уголовное дело возбуждено также по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Однако злоумышленник до сих пор не найден, уголовное дело пока не раскрыто.

- Горожане, ставшие жертвами подобных случаев, могут рассчитывать на компенсацию в тех делах, где совершившие правонарушение лица установлены. Возмещение ущерба для нас становится оценочным показателем. Важно, во-первых — установить размер ущерба, во-вторых, - принять меры к его возмещению, - отметил начальник УМВД по Сыктывару.

Всего в прошлом году в Сыктывкаре зафиксировали 5 случаев поджогов авто. Кстати, уже в наступившем году подожгли машины в Эжве и на улице Морозова в Сыктывкаре. Ведется следствие.

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