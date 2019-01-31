"Задержание сенатора Арашукова не было шоком", - источник "КП -Коми" в Совете Федерации

Вчерашний день в Совете Федерации РФ ознаменовался резонансным арестом. В самый разгар работы в зал заседаний вошли люди в форме и надели наручники на сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Свидетелем задержания сенатора стал наш источник в Верхней палате российского парламента.

- Не могу сказать, что задержание сенатора было шоком. Никто не удивился, что на заседании внезапно появился генеральный прокурор Юрий Чайка. Он частый участник заседаний в Совете Федерации, поскольку представляет сенату кандидатов на пост заместителей генпрокурора. Но в этот раз Юрий Яковлевич зачитал с трибуны обвинения, предъявленные сенатору Рауфу Арашукову, и рассказал о составах преступлений. После чего генпрокурор предложил проголосовать за лишение сенатора неприкосновенности, - такие детали задержания представил "КП в Коми" источник в Совете Федерации.

Заседание проходило в закрытом режиме. Большинством голосов сенаторы лишили Рауфа Арашукова неприкосновенности, а затем сотрудники правоохранительных органов попросили подозреваемого пройти в спецмашину.

Вчера Басманный суд Москвы определил для сенатора меру пресечения: арест на 2 месяца. Член Верхней палаты парламента направлен в СИЗО "Лефортово". Арестанта подозревают в заказных убийствах, хищениях на 30 миллиардов рублей и давлении на свидетелей.

Напомним, что бывший сенатор от Коми Владимир Торлопов целый год пользовался неприкосновенностью и был арестован после окончания срока работы в Совете Федерации. С октября 2016 года Торлопов находится под домашним арестом. Ему предъявлены обвинения в создании и участии объединенного преступного сообщества, мошенничестве, получении взяток.