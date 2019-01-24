2019-01-24T16:19:42+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре прохожий сообщил в МЧС о "падающем" кране

Техника покосилась из-за лопнувшей рельсы
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: народного корреспондента ИА "БНК"Фото: народного корреспондента ИА "БНК"
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В Сыктывкаре возле строящегося здания по адресу улица Интернациональная, 221 опасно накренился башенный кран. Как рассказали "КП-Коми" в МЧС РК, о ситуации в управление сообщил прохожий.

На пустыре ведется стройка, используется различная техника. Из-за лопнувшей рельсы башенный кран наклонился в сторону. Сейчас ситуация взята под контроль. Хозяин стройки должен устранить проблемы.

Пострадавших нет. На месте дежурят сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

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