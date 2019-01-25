Танцевальная мультивечеринка и дворовой футбол: насыщенные выходные в Сыктывкаре

Выходные с 25 по 27 января в Сыктывкаре обещают быть активными и насыщенными. Зрители смогут сходить на постановки Театра оперы и балета, любители танцев на мультивечеринку, а ярые футболисты на межконтинентальный дворовой чемпионат. Тем, кому интересна коми андеграундная журналистика, рекомендуем посетить выставку «Я не нарочно…» в Национальной галерее. Ценителям хорошей музыки понравится вечер-встреча Евгения Харитонова: там можно будет услышать регги, фолк и бардовские песни. А чтобы не запутаться в этом многообразии, загляните в нашу афишу: в ней есть вся нужная информация.

"Стоп-кадр" из мюзикла "Миллионерша"

ЧТО: Театр оперы и балета не перестает радовать своих зрителей. В субботу сыктывкарские эстеты смогут насладиться концертом симфонической музыки: прозвучит «Прощальная симфония» Йозефа Гайдна и «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Уже в воскресенье можно сходить всей семьей на добрый мюзикл-сказку «Двенадцать месяцев»: волшебная история придется по вкусу всем. Через неделю, первого февраля, можно будет посмеяться и понаблюдать за любовными столкновениями в мюзикле «Миллионерша». Билеты на все постановки можно купить на сайте.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: Концерт симфонической музыки — 26 февраля в 18 часов, мюзикл «Двенадцать месяцев» — 27 февраля в 11 часов, мюзикл «Миллионерша» — 1 февраля в 18 часов 30 минут.

Чемпионат пройдет в воскресенье

Чемпионат пройдет в воскресенье

ЧТО: Любили в детстве гонять мяч во дворе и сейчас обожаете спорт? Тогда вам понравится «Межконтинентальный дворовой чемпионат по мини-футболу», который пройдет в воскресенье. Бороться за победу будут 32 команды, представляющие сильнейшие футбольные сборные разных стран.

ГДЕ: СОШ № 38 (улица Коммунистическая, 38).

КОГДА: 27 января с 10 часов.

Фото: Архив "КП"

ЧТО: Если вам интересна андеграундная журналистика, то нужно обязательно сходить на выставку «Я не нарочно…», посвященную памяти Бориса Суранова. В экспозицию вошли фотографии, самиздатовские журналы, документы и материалы Бориса Суранова. Например, там можно увидеть интервью с Борисом Гребенщиковым, взятое в 1988 году.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми.

КОГДА: Все выходные, с 10 до 18 часов.

ЧТО: На вечере-встрече Евгения Харитонова не будет ничего лишнего — только душевная красивая музыка с хорошими текстами, теплая атмосфера и гитара. Музыкальная солянка (регги, фолк и бардовские песни) многим придется по вкусу.

ГДЕ: «BARREL PUB» (улица Первомайская, 83).

КОГДА: 26 января в 21 час.

Фото из группы "ВКонтакте"

ЧТО: Бачата, кизомбо, сальса, линди, диско каждому найдется танец по душе на «Мультивечеринке». Кстати, можно будет заказывать свою музыку. Вход будет стоить всего 200 рублей.

ГДЕ: Улица Первомайская, 40.

КОГДА: 26 января в 20 часов.

ЧТО: Скоро в Сыктывкар приедет талантливый пианист Максим Бетехтин. На «Встречи» он привезет музыку Клода Дебюсси, Ференца Листа, Модеста Мусоргского. На концерт могут отправиться как взрослые, так и дети: за инструментом Максим Бетехтин рассказывает истории, которые увлекут всех зрителей, независимо от возраста.

ГДЕ: Драмтеатр имени Савина.

КОГДА: 1 февраля в 18 часов 30 минут.