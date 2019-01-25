«Я так давно не видел маму»: истории сыктывкарцев, которые вернулись из эмиграции

По данным Росстата, опубликованным в прошлом году, в 2017 году из России выбыло 306 309 человек. Эти данные основаны на добровольном снятии россиян с миграционного учета. Но эту процедуру проходят далеко не все эмигранты. Реальное число уехавших из России значительно больше, и открытой информации об этом нет.

Но существует и обратный процесс. Ежегодно множество эмигрантов возвращаются на родину и остаются здесь навсегда. Одни не могут освоиться в чужой стране, другие скучают по дому и языку, а в третьих неожиданно просыпается патриотизм. «Комсомолка» поговорила с жителями Коми об их опыте жизни за рубежом и причинах возвращения.

Чехия: ведущий Семен Кулешов

Фото из архива Семена

– Мой переезд в другую страну не был связан с тем, что меня в России что-то не устраивало. Наоборот. В 2008 году у меня было все, о чем можно мечтать: хорошая работа, любимая женщина, машины, регулярные отпуска и прочее. Но был один нюанс – душа просила развития. А в Сыктывкаре я достиг определенного уровня, поэтому и решил перебираться в другую страну.

В 2008 году, когда возникли мысли о переезде, Чехия была страной с самым низким уровнем преступности в Европе, недорогой в плане проживания и со схожим языком, как-никак славянская языковая группа. Долго возились с визой. Получить ее с первого раза крайне сложно. Но у нас все получилось, нас пустили!

Работу я нашел через два месяца после переезда. Мог и быстрее, но денежный буфер, захваченный с собой, позволял не особо спешить и не браться за все подряд. Это было время новых знакомств, новых связей и новых должностей. В Чехии я трудился в развлекательной сфере. Хотя даже и грузчиком и риелтором поработать успел.

Так и пролетели три года. А потом я получил предложение по работе из Сыктывкара – транслировать европейский опыт на наши реалии. И, не сомневаясь, я вернулся назад. Мне нравится и в Чехии, и в России. Везде есть свои плюсы и минусы. А где буду жить дальше – не знаю. Может во Вьетнаме. Я не загадываю. Как судьба повернется.

Норвегия: студентка Кристина Приз

Фото из архива Кристины

– Я уехала в мои беспечные 19, когда 4-й курс филфака наскучил, а желание бежать из Сыктывкара зашкаливало. Подруга предложила уехать в Норвегию и попытать счастья с получением разрешения на постоянное место жительства.

По приезде в Осло подали документы на прошение о ПМЖ. Норвежское правительство на время ожидания вида на жительство предоставило жилье и небольшое пособие. Через полтора месяца пришел отказ. Его можно обжаловать бесплатно один раз. Решили сделать еще попытку. Рассмотрение документов затянулось. В это время я спокойно привыкала к новой жизни за рубежом. Норвегия относится к эмигрантам так: раз плохо жилось в своей стране, вот вам хорошие условия у нас. Я бесплатно жила в классной уютной студия для жизни и училась в языковой школе.

Так я прожила в стране фьордов чуть больше четырех лет. Не работала, училась в школе и получала пособие. Прочла огромное количество книг, выучила английский и частично норвежский. Большую часть времени обитала в небольшом городке около полярного круга. Из минусов – полярная ночь зимой. Рассвет в 11 утра, закат около 13 часов, а если пасмурно, то давящие сумерки. Из плюсов – все остальное: современное и безопасное общество, толерантные взгляды, счастливые дети, которым можно и в луже поваляться. Природа! Потрясающей красоты ледники, горы, фьорды. Мне удалось объездить страну с палаткой от юга до севера несколько раз. Таких ошеломительных пейзажей с тех пор мой Instagram не видел.

Однако тоску по родным унять было трудно, а привыкнуть к чужому менталитету еще сложней. Общение на чужом языке не давало расслабиться. Острить и шутить не по-русски я так и не научилась. В общем, через четыре года с хвостиком я сдалась и, не дождавшись решения о ПМЖ, уехала домой к любимым. О чем-то жалею, но не изменила бы ничего. Все дороги привели меня туда, где я сегодня – все еще молодая, авантюрная и желающая путешествовать нон-стоп.

Вьетнам: турагент Григорий Сметанин

Фото из архива Григория

- Вьетнам удивлял с первой минуты: безумный трафик, правила дорожного движения существуют, но их никто не соблюдает. В автошколах скрупулезно учат нажимать тормоз: если сила реакции хорошая, значит, сдал, если нет – не обессудь, но не сдал. А парадокс в том, что там почти нет аварий.– Я работал в турагентстве Сыктывкара, когда бывший коллега предложил поработать во Вьетнаме. Я сразу согласился. Во-первых, новый вызов для меня. Во-вторых, никогда до этого не был в других странах, тем более таких экзотических. И тут возможность жить и работать там, где круглый год вкусные фрукты. Только глупец от такого откажется.

В той стране я чувствовал себя миллионером: 10 тысяч вьетнамских донгов – примерно три рубля, миллион – три тысячи. Еда во Вьетнаме своеобразная. Можно спокойно купить зажаренного крокодила, страуса или лягушку, но творог, сыр и сметану, которые я очень люблю, не найдешь. Почему решил вернуться? Соскучился по родным. Жить одному в чужой стране психологически тяжело.

Статистика

По данным Росстата, в 2017 году Россию покинуло 306 309 человек, а в 2016 году — 253 498 человек. Данные по 2018 году еще обрабатываются. Поэтому говорить о том, что сохраняется общая тенденция увеличения миграционного оттока из России, пока рано.

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