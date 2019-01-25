2019-01-25T14:41:54+03:00
Звезды

"Пацанка" Валерия Матвеева снялась в клипе для челленджа Егора Крида

Участница шоу канала "Пятница" предстала в образе композитора Игоря Крутого
Ольга СОЛОВЕЙ
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Вслед за челленджем от звезды «Дома-2» Ольги Бузовой сыктывкарские танцоры студии Dance State решили поучаствовать в вызове от певца Егора Крида. Неделю назад артист решил запустить челлендж после выхода своего нового трека «Крутой». Правила простые: нужно снять на видео, как ты повторяешь танец Егора под припев песни и поставить хэштег #крутойчеллендж. Уже сегодня Крид подведет итоги, а победитель получит 50 тысяч рублей.

Танцоры из столицы Коми, для которых снять подобное видео уже не вызов, представили свою версию ролика. В этот раз девушки решили призвать на помощь "тяжелую артиллерию" и пригласили в качестве звезды участницу шоу «Пацанки» Валерию Матвееву. Звезда телеканала «Пятница» предстала в образе композитора Игоря Крутого, а сами девушки исполнили зажигательный танец в неоновых масках.

Результаты конкурса от Егора Крида будут известны уже сегодня.

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