Артем Борисов из Усинска просит земляков поддержать его в "Битве комментаторов"

Уроженец Усинска Артем Борисов участвует в телешоу "Битва комментаторов" на канале "Матч ТВ". Уже сегодня он вновь сядет в комментаторскую кабинку, чтобы вести трансляцию футбольного противостояния московского "Локомотива" и "Ростова". И наш земляк очень надеется на поддержку зрителей в онлайн-голосовании.

В интернет-переписке с журналистом "КП в Коми" Артем признался, что мечтал о профессии комментатора чуть ли не с 10 лет.

- Я смотрю футбол с 2003 года, а спустя год осознал, что работа журналиста - отдельная и важная составляющая всего процесса и интереса к нему. Тогда на федеральном канале "НТВ" показывали ночные студийные обзоры матчей Лиги чемпионов. Я их считаю до сих пор непревзойденными, хоть по уровню мысли, хоть по плотности разговора, - считает Артем Борисов.

Артем Борисов на "Битве комментаторов". Фото: скрин с сайта www.matchtv.ru

Детская мечта предопределила судьбу. Окончив школу, Артем поступил на факультет журналистики в один из московских вузов, а затем трудился пишущим журналистом.

- Я готовил себя к возможному шансу в этой профессии, и шанс нашел меня: пару лет назад мне удалось пройти отбор в школу Василия Уткина (известный футбольный комментатор). Со времением он выделил нескольких ребят, которые на его взгляд имели способности комментировать матчи, - рассказал историю своего профессионального становления Артем Борисов.

Свою телевизионную карьеру он начинал на спортивном интернет-телевидении "Сила ТВ", и работает там и сейчас. Узнав о "Битва комментаторов" на "Матче.ТВ", не сомневаясь направил заявление к руководителям проекта.

- На конкурс "Матча" я пошел из "хищнических" соображений: раз попробовав комментировать, уже не откажешься, и хочется еще и еще. Кроме того, я мечтаю поработать со многими старшими коллегами, которых можно найти только на "Матче", - пояснил молодой журналист.

Артем Борисов успешно прошел в финал "Битвы комментаторов". Итоги конкура станут известны 31 января. С победителем шоу будет заключен контракт с каналом "Матч Премьер".

Справедливости ради отметим, что Артем, сам того не подозревая, пошел по стопам сыктывкарца Эльвира Керимова. Девять лет назад - в 2010 году - Эльвир выиграл всероссий ский конкурс комментаторов на телеканале "НТВ". Сейчас бывший сыктывкарец трудится на телеканале "МатчТВ".