2019-01-25T17:29:03+03:00
Общество

Артем Борисов из Усинска просит земляков поддержать его в "Битве комментаторов"

Молодой журналист штурмует "Матч Премьер"
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Артем Борисов: "Я готовил себя к возможному шансу в профессии комментатора. Очень скоро шанс сам нашел меня".Артем Борисов: "Я готовил себя к возможному шансу в профессии комментатора. Очень скоро шанс сам нашел меня".Фото: Предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

Уроженец Усинска Артем Борисов участвует в телешоу "Битва комментаторов" на канале "Матч ТВ". Уже сегодня он вновь сядет в комментаторскую кабинку, чтобы вести трансляцию футбольного противостояния московского "Локомотива" и "Ростова". И наш земляк очень надеется на поддержку зрителей в онлайн-голосовании.

В интернет-переписке с журналистом "КП в Коми" Артем признался, что мечтал о профессии комментатора чуть ли не с 10 лет.

- Я смотрю футбол с 2003 года, а спустя год осознал, что работа журналиста - отдельная и важная составляющая всего процесса и интереса к нему. Тогда на федеральном канале "НТВ" показывали ночные студийные обзоры матчей Лиги чемпионов. Я их считаю до сих пор непревзойденными, хоть по уровню мысли, хоть по плотности разговора, - считает Артем Борисов.

Артем Борисов на "Битве комментаторов". Фото: скрин с сайта www.matchtv.ru

Артем Борисов на "Битве комментаторов". Фото: скрин с сайта www.matchtv.ru

Детская мечта предопределила судьбу. Окончив школу, Артем поступил на факультет журналистики в один из московских вузов, а затем трудился пишущим журналистом.

- Я готовил себя к возможному шансу в этой профессии, и шанс нашел меня: пару лет назад мне удалось пройти отбор в школу Василия Уткина (известный футбольный комментатор). Со времением он выделил нескольких ребят, которые на его взгляд имели способности комментировать матчи, - рассказал историю своего профессионального становления Артем Борисов.

Свою телевизионную карьеру он начинал на спортивном интернет-телевидении "Сила ТВ", и работает там и сейчас. Узнав о "Битва комментаторов" на "Матче.ТВ", не сомневаясь направил заявление к руководителям проекта.

- На конкурс "Матча" я пошел из "хищнических" соображений: раз попробовав комментировать, уже не откажешься, и хочется еще и еще. Кроме того, я мечтаю поработать со многими старшими коллегами, которых можно найти только на "Матче", - пояснил молодой журналист.

Артем Борисов успешно прошел в финал "Битвы комментаторов". Итоги конкура станут известны 31 января. С победителем шоу будет заключен контракт с каналом "Матч Премьер".

Справедливости ради отметим, что Артем, сам того не подозревая, пошел по стопам сыктывкарца Эльвира Керимова. Девять лет назад - в 2010 году - Эльвир выиграл всероссий ский конкурс комментаторов на телеканале "НТВ". Сейчас бывший сыктывкарец трудится на телеканале "МатчТВ".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сыктывкарцы продолжают биться за спорный участок в Орбите
На выходных в Коми ожидается до минус 43 градусов
Два крупных ТРЦ в Сыктывкаре рискуют получить штрафы за невывоз снега
В Коми разыскивают пенсионера, который пропал накануне Нового года
В Коми подорожала капуста, но подешевели огурцы
В Воркуте сугробы выросли до 225 сантиметров
На камеру видеонаблюдения попал поджог автомобиля в одном из дворов Сыктывкара
В Сыктывкаре продолжаются поиски Эльвиры Эрберт
Мэрия Сыктывкара напоминает, как подать заявление для приема ребенка в первый класс
В Сыктывкаре скоро стартует запись детей в первые классы
Лайфхак: как не обморозиться на холоде
В Коми по поручению минприроды отстреляют 100 волков
Из Национальной библиотеки вывезут весь фонд - 2 млн 300 тыс. книг, брошюр и документов
В Сыктывкаре мужчина напал на полицейских с ножом
Из больницы выписали всех пострадавших в ДТП возле краснозатонского моста
На воркутинской шахте "Воргашорская" срочно эвакуировали горняков
В Сыктывкаре бойцы спецназа провели уроки мужества для юных курсантов
В Емве простились с погибшей при пожаре семьей
Интернет-петицию против свалки на Шиесе подписали свыше 9 тыс. человек
В Ухте женщина-инвалид заживо сгорела в своей квартире
Жители Коми могут сообщить об опасных крышах
В Коми уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога
Под Ухтой мужчина убил человека на автобусной остановке
Сыктывкарские школы могут перейти на пятидневку
Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев изучает быт оленеводов