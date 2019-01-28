Школьница из Коми может стать новой ведущей «Орла и решки»

Жители Коми продолжают испытывать удачу и пробуют себя на кастингах в различные теле-шоу. В последнее время особой популярностью пользуется проект «Орел и решка», ведущие которого получают шанс увидеть весь мир. Сейчас трэвел-шоу объявило новый набор, в котором могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет. Желающим просто нужно снять видео до 2-х минут в стиле «Орла и Решки», рассказать о родном городе, выложить видео у себя на странице и поставить хэштег #ХочуВрешку

Сыктывкарская школьница Екатерина Артемьева приняла правила игры и уже планирует засветиться на российском ТВ. В своем ролике 15-летняя жительница столицы Коми рассказала о самом узком в мире Грибном переулке, ширина которого составляет всего 10 сантиметров и о самом длинном в Европе Октябрьском проспекте. Девушка не обошла вниманием национальный орнамент на фасадах зданий, Стефановскую площадь, множество памятников и театры. В конце видео Екатерина напомнила зрителям о знаменитом плато Маньпупунер, которое по праву считается гордостью республики.

Девушка рассказала «КП-Коми» о своих трэвел-достижениях и о своем опыте на телевидении.

- Это ваша первая попытка попасть в популярное шоу?

- Это мой первый ролик для какого-либо кастинга, а также первый опыт. До этого я делала только нарезки своих видео под музыку.

- Давно ли вы смотрите "Орла и решку"?

Смотрю передачу уже давно, но увлекаться ею начала буквально в прошлом году.

- В каких странах вы уже побывали и куда мечтаете поехать?

- За границей я еще ни разу не была, но мечтаю посетить Германию, Нидерланды, Великобританию и другие страны с невероятно красивой природой.

- Смотрели ли вы выпуски с воркутинцем Евсеем Ковалевым?

- Да, конечно. Этот сезон я смотрела полностью.

- Кто ваш любимый ведущий шоу?

- Клава Кока. Мне очень нравится ее позитивное отношение ко всему.

Орёл и Решка. Чудо природы -Маньпупунёр. Кастинг г.Сыктывкар.

- Не думаете, что ваш возраст помешает пройти кастинг?

- Сейчас проходит кастинг с 15 до 20 лет. По возрастному ограничению я подхожу. Вообще, я считаю, что продюсеры больше обращают внимание на харизму и умение подать информацию красиво и интересно. Дело ведь не в возрасте, а в том, что в голове в этом возрасте.

Финалисты отбора станут известны в конце февраля.

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