Штрих-коды станут национальными узорами: житель Коми придумал новый стиль

Житель Ижемского района Коми Сергей Киселев заметил, что шриф-коды на квитанциях оплаты напоминают узоры коми орнаментов. Он предложил украсить ими шарфики и варежки. Идею уже поддержали умельцы.

- Недавно в Сбербанке оплачивал квитанции по штрих-коду. Новый терминал никак не считывал данные. Я внимательнее всмотрелся в квитанцию, мол, может загвоздка в том, что плохо пропечатано. Тогда и мелькнула мысль, что код сильно напоминает национальные коми орнаменты. Возникла идея составить из них какой-нибудь узорчик и раскрасить. Набросал в фотошопе пару вариантов сначала в монохромном, а потом в цветном виде. Получилось симпатично. Даже придумал новому стилю пару названий - «коми-техно» или «etno-tech», - отметил Сергей.

Визуализация Сергея Киселева

Мастер узорного вязания, руководитель мастерской «Югыд-арт» Светлана Турова поддержала идею креативного жителя Коми:

- Конечно, потребуется доработка, но это интересно. Я попробую с этим эскизом-макетом поработать и превратить его в готовое изделие. В общем, идея в стадии разработки, - рассказала мастерица.

Визуализация Сергея Киселева

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