Сыктывкарцы: «В эжвинском «Магните» произошел потоп»

В супермаркете «Магнит», который находится в Эжве, прорвало трубу с горячей водой. Обошлось без пострадавших. Горожане эвакуировались из магазина через запасной выход, сообщают в соцсетях.

Необычный инцидент случился днем в воскресенье, 27 января. Вырвавшийся наружу пар заполнил пространство у двери в супермаркет. Люди сообщают, что в магазине был настоящий потоп.

- Покупатели, находившиеся внутри, спокойно вышли через запасной выход. Паники не было, - говорят очевидцы.

Кстати, в минувший четверг в этом же супермаркете на улице Мира, 12/2 произошел похожий инцидент. По словам очевидцев, дело было в неисправности кондиционера. Тогда также пошел пар, который заполонил все помещение магазина. В МЧС по Коми об этих инцидентах ничего не знают, экстренные службы по этому адресу не выезжали. В компании «Магнит» получить комментарий по этому поводу не удалось.

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