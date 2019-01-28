2019-01-28T18:14:58+03:00
Общество

Сыктывкарцы: «В эжвинском «Магните» произошел потоп»

Люди эвакуировались через запасной выход
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Георгия Борзова/Моя ЭжваФото Георгия Борзова/Моя Эжва
Изменить размер текста:

В супермаркете «Магнит», который находится в Эжве, прорвало трубу с горячей водой. Обошлось без пострадавших. Горожане эвакуировались из магазина через запасной выход, сообщают в соцсетях.

Необычный инцидент случился днем в воскресенье, 27 января. Вырвавшийся наружу пар заполнил пространство у двери в супермаркет. Люди сообщают, что в магазине был настоящий потоп.

- Покупатели, находившиеся внутри, спокойно вышли через запасной выход. Паники не было, - говорят очевидцы.

Кстати, в минувший четверг в этом же супермаркете на улице Мира, 12/2 произошел похожий инцидент. По словам очевидцев, дело было в неисправности кондиционера. Тогда также пошел пар, который заполонил все помещение магазина. В МЧС по Коми об этих инцидентах ничего не знают, экстренные службы по этому адресу не выезжали. В компании «Магнит» получить комментарий по этому поводу не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детали страшного ДТП в Коми, которое унесло жизни двоих: водитель фуры «Магнита» не справился с управлением

Водитель лесовоза, который имел 25-летний стаж вождения на большегрузах, погиб на месте, водитель фуры «Магнита» скончался в больнице (подробности...)

Сыктывкарцы о ремонте в старинном здании перед открытием «Магнита»: «Появились большие трещины»

В столице Коми жильцы дома выступают против открытия магазина федеральной сети на первом этаже (подробности...)

В сыктывкарском магазине избили участника движения «Просрочка патруль»

Мы попытались разобраться в инциденте, взяв комментарии у специалиста по просрочке и у заведующей торговой точки (подробности...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выяснились подробности ДТП, спровоцировавшего пробку на эжвинской трассе
ЦГМС Коми опровергает сильную метель в Усинске
В Сыктывкаре в районе Нижнего Чова в аварию попали сразу 4 легковушки
В Ухте родственникам высокопоставленных чиновников запретят занимать определенные должности
Республику Коми покидают сильные морозы
У жителей Коми появится новый пункт в квитанциях за ЖКХ
В Печоре «брокер» обманул вахтовика с Алтая
В Сыктывкаре машина наехала на упавшую женщину
В Сыктывкаре пенсионерка отбилась от грабителя и укусила его
В Инте неизвестные подожгли Nissan
В Сыктывкаре перекроют две улицы
В Сыктывкаре отремонтируют 19 улиц
В Сыктывкаре курильщица устроила пожар
В Сыктывкаре ищут мужчину, укравшего деньги из лотка банкомата
В Сыктывкаре объявили актированный день
Сыктывкарцы продолжают биться за спорный участок в Орбите
На выходных в Коми ожидается до минус 43 градусов
Два крупных ТРЦ в Сыктывкаре рискуют получить штрафы за невывоз снега
В Коми разыскивают пенсионера, который пропал накануне Нового года
В Коми подорожала капуста, но подешевели огурцы