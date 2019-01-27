2019-01-27T15:12:02+03:00
Общество

В Сосногорске неизвестный совращал семилетнего мальчика

Подозреваемого разыскивают
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Фото: Следственный комитет по КомиФото: Следственный комитет по КомиФото: из открытых источников
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В Сосногорске разыскивают подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми. Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на лыжной базе. Неизвестный мужчина подошел к семилетнему мальчику, который в какой-то момент остался один на лыжне, и совершил с ним действия сексуального характера. В СК подчеркнули, что речь не идет об изнасиловании. Мальчик рассказал о случившемся родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства случившегося. Как передает"Комиинформ", составлен фоторобот, ведется розыск.

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