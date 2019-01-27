В Сосногорске неизвестный совращал семилетнего мальчика
В Сосногорске разыскивают подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми. Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на лыжной базе. Неизвестный мужчина подошел к семилетнему мальчику, который в какой-то момент остался один на лыжне, и совершил с ним действия сексуального характера. В СК подчеркнули, что речь не идет об изнасиловании. Мальчик рассказал о случившемся родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства случившегося. Как передает"Комиинформ", составлен фоторобот, ведется розыск.