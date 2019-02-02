В Юношеской библиотеке Республики Коми открылась мастерская новых технологий

Вчера в Юношеской библиотеке Республики Коми открылась «Гвоздильня-LAB» — место, в котором можно программировать, освоить 3D-печать и создавать вещи своими руками. «Комсомольская правда» узнала, какие ещё возможности дает необычная мастерская.

В мастерской есть 3D-принтерФото: Дарья ЮДИНА

В «Гвоздильне» есть лобзиковый станок, фотопринтер, термопресс, 3D-принтер, комплект 3D-ручек и приборы для выжигания по дереву. Все это можно использовать бесплатно: экспериментировать с принтерами и ручками, создавать оригинальные украшения и деревянные игрушки, рукодельничать, исследовать компьютерные программы.

Скоро библиотека запустит учебные курсыФото: Дарья ЮДИНА

Скоро начнется набор на курсы, на которых покажут, как пользоваться новой техникой. Участники узнают, как «перевести» чертеж или рисунок на язык 3D-принтера и изучат основы работы с ним. Курсы будут также бесплатными.

Сделать все бесплатным, а также закупить оборудование для мастерской, библиотеке позволил выигранный президентский грант.

Проект объединил в себе творчество и техническое мышлениеФото: Дарья ЮДИНА

- Для того чтобы понять, какое оборудование закупить для библиотеки, мы изучили опыт других подобных мастерских и посмотрели, что будет интересно именно нашим посетителям, молодежи Сыктывкара. Мы хотели объединить два направления: новые технологии, которые в Сыктывкаре пока редко где увидишь, и вещи, которые человек должен уметь делать своими руками, сказали директор Юношеской библиотеки Ольга Винниченко и замдиректора по основной деятельности Лариса Куклина.

Мастерская заинтересовала людей разных возрастовФото: Дарья ЮДИНА

Название для мастерской подсказал словарь Даля:

— Так как мы работаем с книгой, то просто взяли словарь Даля и посмотрели, как называли мастерские в старину на Руси. Гвоздильнями называли любые мастерские, не только кузницы. У Самуила Маршака есть стихотворение «Гвоздь и подкова»: «Враг вступает в город, Пленных не щадя, Оттого, что в кузнице, Не было гвоздя». Считалось, что те, кто работает с железом, основа государства. Так что название подсказал Даль. Тем более что слово очень интересное и емкое. Оно подходит мастерской: сразу становится понятно, чем здесь занимаются, прокомментировала Ольга Винниченко.

Сергей Емельянов вбил первый гвоздьФото: Дарья ЮДИНА

Оценить новую мастерскую на «Гвоздильню-FEST» пришло много людей: вечером в холле библиотеки было не протолкнуться. Вместо перерезания ленточки министр культуры, туризма и архивного дела Республики Сергей Емельянов вбил гвоздь. После официального открытия и розыгрыша гости разошлись по площадкам фестиваля.

Посетители захотели вбить свои гвоздиФото: Дарья ЮДИНА

Больше всего людей было рядом с самой мастерской: и взрослые, и маленькие дети, и подростки задавали сотрудникам библиотеки очень много вопросов:

— А можно ли с помощью 3D-принтера воссоздать сломанную руку у куклы? Или лапку проигрывателя?

— Какие параметры задаются при работе с термопрессом?

Много людей хотело попасть на мастер-класс по программированиюФото: Дарья ЮДИНА

Рядом с «Гвоздильней» образовалась очередь. Своя очередь образовалась и у девятого кабинета, где мастер-класс проводили специалисты школы программирования.

На фестивале люди рисовали 3D-ручкамиФото: Дарья ЮДИНА

Другие гости фестиваля занимались «ручным» творчеством: плели фенечки и пояса с коми узором, выпиливали сувениры с помощью электролобзика, выжигали узоры на украшениях, рисовали песком и акварелью, шили валентинки, раскрашивали игровые миниатюры.

Немало площадок было посвящено "ручному" творчествуФото: Дарья ЮДИНА

В будущем в библиотеке также будут проходить различные мастер-классы с использованием оборудования «Гвоздильни». Узнать о них и записаться на образовательные курсы можно будет в группе «ВКонтакте».

В одном из залов люди жгли рисунки по деревуФото: Дарья ЮДИНА

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