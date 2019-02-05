5 000 тысяч жителей Коми попали в сети скоростного интернета

«Летать» в интернете теперь смогут жители малых населенных пунктов Республики Коми. «МегаФон» запустил 4G-интернет в Югыдъяге, Седкыркеще, Кунибе, Шошке, Спаспорубе и Нювчиме. Более 5 тысяч жителей уже оценили серфинг в сети на скорости до 75 Мбит/с.

Специалисты оператора установили в Усть-Куломском, Сыктывдинском и Сысольском районах Республики новые базовые станции. Теперь абоненты «МегаФона» могут с максимальным комфортом общаться в сети и моментально скачивать данные различного объема. Так, например, популярная комедия в HD-качестве «Бабушка легкого поведения» грузится в сети четвертого поколения менее, чем за 3 минуты.

Благодаря такой строительной кампании «МегаФона» интернет четвертого поколения теперь доступен 85% населения региона.

Абоненты «МегаФона» в Секдкыркеще сейчас могут с максимальным комфортом общаться в сети и быстро скачивать данные различного объема

«800 тысяч жителей Коми живут в зоне уверенного приема и активно пользуются преимуществами скоростного доступа в сеть. Так, трафик в сети 4G в регионе за год вырос почти в 2 раза. И это не удивительно, ведь даже при максимальной загрузке оборудования сеть 4G с успехом соперничает с проводным интернетом, а стоимость передачи данных остается неизменной», – рассказал Евгений Бузулуцкий, технический руководитель Сыктывкарского отделения компании «МегаФон».

Оценить преимущества сети 4G позволяет оборудование, поддерживающее данную технологию. Абоненты «МегаФона» могут проверить, поддерживает ли SIM-карта сеть LTE с помощью бесплатной команды *507#. Обменять SIM-карту можно в любом салоне «МегаФона». Для более надежной работы смартфона инженеры советуют проверять устройство на наличие вредоносных программ и обновлять установленные приложения и ПО.