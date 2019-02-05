2019-02-05T14:16:26+03:00
Общество

5 000 тысяч жителей Коми попали в сети скоростного интернета

«МегаФон» запустил 4G-интернет в Югыдъяге, Седкыркеще, Кунибе, Шошке, Спаспорубе и Нювчиме.
Поделиться:
Более 5 тысячам жителей небольших населенных пунктов в Коми стал доступен скоростной интернет от "Мегафона"Более 5 тысячам жителей небольших населенных пунктов в Коми стал доступен скоростной интернет от "Мегафона"
Изменить размер текста:

«Летать» в интернете теперь смогут жители малых населенных пунктов Республики Коми. «МегаФон» запустил 4G-интернет в Югыдъяге, Седкыркеще, Кунибе, Шошке, Спаспорубе и Нювчиме. Более 5 тысяч жителей уже оценили серфинг в сети на скорости до 75 Мбит/с.

Специалисты оператора установили в Усть-Куломском, Сыктывдинском и Сысольском районах Республики новые базовые станции. Теперь абоненты «МегаФона» могут с максимальным комфортом общаться в сети и моментально скачивать данные различного объема. Так, например, популярная комедия в HD-качестве «Бабушка легкого поведения» грузится в сети четвертого поколения менее, чем за 3 минуты.

Благодаря такой строительной кампании «МегаФона» интернет четвертого поколения теперь доступен 85% населения региона.

Абоненты «МегаФона» в Секдкыркеще сейчас могут с максимальным комфортом общаться в сети и быстро скачивать данные различного объема

Абоненты «МегаФона» в Секдкыркеще сейчас могут с максимальным комфортом общаться в сети и быстро скачивать данные различного объема

«800 тысяч жителей Коми живут в зоне уверенного приема и активно пользуются преимуществами скоростного доступа в сеть. Так, трафик в сети 4G в регионе за год вырос почти в 2 раза. И это не удивительно, ведь даже при максимальной загрузке оборудования сеть 4G с успехом соперничает с проводным интернетом, а стоимость передачи данных остается неизменной», – рассказал Евгений Бузулуцкий, технический руководитель Сыктывкарского отделения компании «МегаФон».

Оценить преимущества сети 4G позволяет оборудование, поддерживающее данную технологию. Абоненты «МегаФона» могут проверить, поддерживает ли SIM-карта сеть LTE с помощью бесплатной команды *507#. Обменять SIM-карту можно в любом салоне «МегаФона». Для более надежной работы смартфона инженеры советуют проверять устройство на наличие вредоносных программ и обновлять установленные приложения и ПО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Работы по преображению набережной в Сыктывкаре начнутся в 2020 году
Долги по зарплате в Коми достигли 124 миллионов рублей
За первый месяц года в Сыктывкаре произошло 125 пожаров
Сыктывкарца, который разбил памятник рублю, объявили в розыск
Фигурист Дмитрий Алиев обратился к своим поклонникам
В Коми водитель КамАЗа погиб при столкновении с МАЗом
Скончался руководитель Емвы Николай Ращектаев
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадал ребенок
В Сыктывкаре неизвестный на сутки угнал иномарку
В Сыктывкаре закрыли переправу через Вычегду
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина
В Удорском районе столкнулись два лесовоза
В Ухте столкнулись ВАЗ и «Приора»: пострадала девушка
В Сыктывкаре горел Кочпонский интернат
В Айкино пенсионера оштрафовали за брань в суде
Из сыктывкарского ТРЦ эвакуировали людей
В Княжпогостском районе ГАЗ с прицепом врезался в иномарку
Температурные контрасты в Коми: на выходных в республике будет от -20 до -40 градусов
В Сыктывкаре пройдет второй этап чемпионата по ледовым гонкам «СуперШип-2019»
За три дня в Сыктывкаре заболели более 600 школьников