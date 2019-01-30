2019-01-30T12:23:13+03:00
Общество

Уральский бизнес отправил 18 млн умных SMS

Все чаще сообщения на смартфонах используются в качестве рекламного инструмента
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За последние 2 года уральские компании отправили более 18 миллионов умных SMS благодаря услуге «МегаФон.Таргет»За последние 2 года уральские компании отправили более 18 миллионов умных SMS благодаря услуге «МегаФон.Таргет»
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По данным опросов Deloitte, в России за год на 39% снизилась популярность SMS-сообщений. Бизнес-сообщество Урала общероссийский тренд не подтверждает: корпоративный рынок наращивает SMS-активность за счет таргетированных рассылок. За последние 12 месяцев на Урале в 1,5 раза больше компаний стали пользоваться «умными» сообщениями.

Общее количество SMS, отправленных бизнесом, с учетом пола, возраста, геопозиции и даже интернет-интересов получателей, за год выросло на 66%. Каждое восьмое сообщение, которое написали организации региона своим клиентам — с применением технологии таргетирования. Самыми популярными месяцами для умных SMS-рассылок на Урале стали ноябрь и декабрь.

- За последние 2 года уральские компании отправили более 18 миллионов умных SMSблагодаря нашей услуге «МегаФон.Таргет». Решение стало особенно востребовано со стороны малого и среднего бизнеса, который использует его в качестве рекламного инструмента. Найти 1000 клиентов в двух шагах от вас, не выходя из офиса – реально. Нужно лишь сопоставить интересы целевой аудитории и выбрать конкретные параметры. Так эффективность сообщений об акциях и спецпредложениях увеличивается в разы и исключается спам, — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

По данным аналитиков «МегаФона», в Свердловской области бизнес чаще других использует в работе умные рассылки. Каждое третье таргетированное SMS отправляют именно компании Среднего Урала. В топ регионов по умным SMS-рассылкам также вошли Челябинская область, следом идут ХМАО-Югра и Тюменская область. Бизнес-сообщество Республики Коми также демонстрирует рост SMS-активности.

Привлечь внимание к открывшемуся бизнесу или новому продукту связисты предлагают с помощью отбора целевой аудитории по 11 параметрам – от геопозиции до интересов, пола и возраста потенциального клиента. Подключить «МегаФон.Таргет» можно самостоятельно через «Личный Кабинет», на сайте услуги https://target.megafon.ru или в ближайшем офисе по обслуживанию корпоративных клиентов. Подробнее о «МегаФон.Таргет» на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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