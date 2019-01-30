В первый раз в первый класс: условия приема в Республике Коми

Сегодня в Сыктывкаре прошла прямая линия, посвященная приему в первые классы в Республике Коми. На вопросы жителей республики ответили специалисты Министерства образования, науки и молодежной политики и сыктывкарского управления образования. «Комсомолка» составила небольшой путеводитель по ответам.

Как попасть в первый раз в первый класс?

В этом году первоклассниками станут более 11 тысяч детей из Республики Коми. Родители детей, живущих на так называемой «закрепленной территории», могут подать заявление на прием до 30 июня. Начало приемной кампании зависит от школы, но стартовать она должна не позднее 1 февраля. Посмотреть, за каким учебным заведением закреплен ваш ребенок, можно на сайте муниципального управления образования.

В незакрепленные за вами учебные заведения заявления можно подать с 1 июля по 5 сентября. Можно перестраховаться: написать заявление в «родную» школу и перед 1 июля убедиться в том, что в желаемом учебном заведении есть свободные места. После — отказаться от места в «закрепленной» школе и отправить заявку в «незакрепленное» заведение. Если вы отказались от места в «закрепленной» школе и не попали в другую, нужно обратиться в управление образования. Специалисты зачислят вашего ребенка в ближайшее учебное заведение, где есть свободные места.

Подать заявление можно двумя способами: через сайт Госуслуг (или дети11.рф) или придя в школу со всеми документами. Если вы выбрали первый способ, не забудьте в течение трех дней сходить в школу и занести нужные бумаги. По словам, начальника отдела комплексной безопасности и информатизации регионального Министерства образования Виктории Быстровой, сделать это могут только родители: у бабушек и дедушек и прочих родственников такой возможности нет.

Виктория БыстроваФото: Дарья ЮДИНА

Кстати, больше половины родителей (65 процентов) в этом году решили не томиться в ночных очередях и отправили заявки через интернет.

Отказать в приеме будущему первокласснику могут только в одном случае: если нет свободных мест. Причем это условие касается как «закрепленных», так и «незакрепленных» детей.

Что изменилось в условиях приема в этом году?

В этом году условия приема почти не менялись:

— В соответствии с федеральными стандартами есть два обязательных для изучения предмета: родной язык и родная литература. В республике к родным языкам относится коми язык и русский язык. Теперь при поступлении обучающихся в первый класс родители сразу пишут заявление о выборе родного языка: русский или коми. Учить указанный язык дети будут вплоть до 9 класса, — сказала начальник отдела развития общего образования и воспитания Минобраза Коми Татьяна Казакова.

Татьяна КазаковаФото: Дарья ЮДИНА

Что делать в случае переезда?

Подобный вопрос задала сыктывкарка Ольга Ивановна:

— Мы живем в общежитии на улице Ленина. Рядом находится школа № 12. Собираемся покупать квартиру на улице Карла Макса, а там уже другая школа. Куда мне записывать своего ребенка-первоклассника?

Пока, пожалуйста, подайте заявление по месту регистрации ребенка, в школу № 12. Если вы успеете зарегистрироваться в квартире на улице Карла Маркса до 1 июля, то сможете подать заявление в закрепленную этим адресом школу. Если нет, то позвоните в управление образования, и мы будем устраивать вашего первоклассника в ближайшую школу, где будут свободные места, — ответила начальник отдела общего образования сыктывкарского Управления образования Ольга Порошкина.

Ольга ПорошкинаФото: Дарья ЮДИНА

Подать заявку на прием в первый класс можно не только при наличии прописки. Если у ребенка есть регистрация по месту пребывания, то заявление от родителей должны принять без возражений.

Детали

Что касается выбора конкретного преподавателя и класса, то у родителей такого права нет. Они могут только выразить свои пожелания при встрече с руководством школы.

Первоклассником можно стать как в 6,5 лет, так и в 8 лет. Никаких особых навыков (умения читать, считать и писать) при поступлении не требуется.

В классе, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, должно быть не более 25 человек. Минимальное количество никак не регламентируется, оно зависит уже от финансовых возможностей школы. Учиться первоклассники будут пять дней в неделю. В дальнейшем количество учебных дней будет определять учебное заведение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экзамены по каким предметам в будущем станут обязательными? Можно ли сдать ЕГЭ "автоматом"? На эти вопросы ответит гид по ЕГЭ-2019 в Республике Коми (подробнее)

И.о. министра образования Республики Коми Наталья Якимова рассказала на большом родительском собрании о новых условиях получения золотых медалей и о нововведениях в ЕГЭ (подробнее)