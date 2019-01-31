Все школы Сыктывкара закрыты на карантин

С 1 по 10 февраля все школы столицы Коми закроют на карантин. Эту информацию "КП-Коми" подтвердили в Управлении образования города.

При этом в детских садах карантин не вводится, но запрещаются массовые мероприятия с участием родителей.

Управлению культуры, а также Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендуется не проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях.

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