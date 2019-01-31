2019-01-31T14:59:23+03:00
Спорт

В Сыктывкаре переносят "Лыжню России"

В день проведения соревнований обещают до -18 градусов
Ольга СОЛОВЕЙ
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"Лыжню России" переносят"Лыжню России" переносятФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сегодня в министерстве физкультуры и спорта Коми было принято решение о переносе «Лыжни России - 2019», которая должна была состояться на Республиканском лыжном комплексе имени Р.П. Сметаниной в субботу, 2 февраля. По информации Росгидрометцентра, в этот день ожидается температура -18°.

- Все прогнозы синоптиков говорят о том, что в день проведения главного старта «Лыжни России» 2 февраля ожидается достаточно низкая температура воздуха. По традиции в этом спортивном празднике участвуют тысячи людей и, в том числе, большое количество детей начиная с самого маленького возраста. Мы не можем допустить получение травм и обморожений во время лыжных забегов, поэтому и было принято решение перенести «Лыжню России» на более поздний срок. Надеюсь, что нас погода не подведет и мы сможем массово встать на лыжню и присоединиться к празднику лыжного спорта по всей стране, - прокомментировал министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Главный старт «Лыжни России» перенесен на 16 февраля. поясняет пресс-служба Минспорта РК. Отметим, что сегодня также было принято решение о переносе из-за холодов других всероссийских массовых соревнований в столице Коми. Намеченные на 3 февраля старты по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» пройдут 17 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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