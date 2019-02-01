Второй этап «Супершипа» и стендап-шоу: шпаргалка для создания хороших выходных в Сыктывкаре

С 1 по 3 февраля сыктывкарцы не смогут остаться дома, иначе пропустят много интересных событий. Немалая их часть приходится на субботу: стендап-шоу со свежим и вкусным юмором от участника программы «Открытый микрофон»; второй этап «Супершипа», обещающий быть более захватывающим, чем первый; новая порция занимательных историй из прошлого Сыктывкара на экскурсии «Пешком по Усть-Сысольску». Ещё можно отправиться на выставку в «Югор» или в Театр оперы и балета, который в эти выходные покажет много прекрасных постановок. Если хотите сходить на все сразу, то почитайте дайджест: он не даст потеряться в этом многообразии.

Павел Никитин. Фото из открытых источников

ЧТО: В Сыктывкар продолжают приезжать крутые комики: в субботу столицу Коми со своим стендап-шоу навестит участник программы «Открытый микрофон» на канале «ТНТ» Павел Никитин. Московского коллегу поддержат сыктывкарские стендаперы. Зрителей ждет уютная атмосфера и много юмора.

ГДЕ: Лофт «Чаща».

КОГДА: 2 февраля, в 21 час.

ЧТО: Драйв, скорость, визг машин — второй этап «Супершипа» «окатит» сыктывкарцев морем впечатлений. Битва автогонщиков таит много крутых поворотов: первый этап запомнился именно этим. Гонку нельзя пропустить, тем более что у «скоростного» удовольствия смешная цена: взрослый билет стоит 200 рублей, а для детей до 12 лет — вход бесплатный.

ГДЕ: Республиканский стадион.

КОГДА: 2 февраля, в 17 часов.

ЧТО: Соскучились по занимательным историям об Усть-Сысольске? Тогда ничего не планируйте на полдень субботы. В это время Игорь Сажин будет рассказывать о том, как наш город из деревянного превратился в каменный. Это будет последняя экскурсия из серии «Усть-Сысольск на фотографиях».

ГДЕ: Перекресток улицы Кирова и Коммунистической улицы.

КОГДА: 2 февраля, в 12 часов.

На выставке представлен как небольшие куклы, так и "монументальные" барышни

ЧТО: Если хотите на выходных культурно провести время вместе с ребенком, отправляйтесь на выставку «Да, просто ангелы витали…». Там вы увидите кукол разных «мастей» и размеров, а также картины удивительной художницы Кати Вестерхофф, которая недавно проводила в Сыктывкаре мастер-класс. Мягкий Пушкин, чаровницы из сказки, обаятельные звери — выставка увлечет как взрослых, так и детей.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор».

КОГДА: Все выходные, с 11 до 18 часов.

Фото с сайта театра

ЧТО: Театр оперы и балета начинает февраль с веселья: зрители не раз засмеются, наблюдая за любовными перипетиями в мюзикле «Миллионерша». Маленьким зрителям понравится сказочная история о находчивом Андрее-стрельце («Свистопляска в тридевятом царстве»). Продолжит выходные музыкальный салон «О чем поет ветер», посвященный творчеству Александра Блока. В программе салона — музыка Свиридова, Чайковского, Рахманинова, которая до этого ни разу в театре не исполнялась. А уже 7 февраля сыктывкарцев на гала-концерте к юбилею Екатерины Максимовой ждет премьера «Привала кавалерии», на которой будут выступать артисты Большого театра и Кремлёвского балета. Билеты можно купить на сайте.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: Мюзикл «Миллионерша» — 1 февраля в 18 часов 30 минут; детский мюзикл «Свистопляска в тридевятом царстве» — 3 февраля в 11 часов; музыкальный салон «О чем поет ветер…» — 3 февраля в 18 часов; гала-концерт к юбилею Екатерины Максимовой — 7 февраля в 18 часов 30 минут.