В НАО продолжают строить дорогу в Усинск

В Ненецком автономном округе продолжается строительство дороги, которая соединит регион с Коми. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции строительного и жилищного НАО.

Сотрудники ведомства осмотрели и проверили третий участок строящейся дороги регионального значения. Генеральный подрядчик - ООО «Усинское ДРСУ». На объекте работают более 30 единиц техники (бульдозеры, автосамосвалы, грейдера, экскаваторы). В сутки туда завозится порядка 8600 кубических метров песка.

Сейчас на объекте устраивают выравнивающий слой, укладывают прослойку из синтетического нетканного материала для устройства бермы (обоймы). Кроме того, там проводится возведение земляного полотна и монтаж водопропускных труб.

- Отступлений от требований проектной документации в ходе проверки не выявлено, - отметили в инспекции.