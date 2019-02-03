В Сыктывкаре появился крытый скейт-парк

В Сыктывкаре открылся крытый парк, где можно покататься на скейтборде, роликах или BMХ. Любители экстремального спорта сделали комплекс своими силами.

Все фигуры и рампы они делали своими руками и за свой счет.

Сыктывкарец Степан Шебанов рассказал, что уже 16 лет увлекается экстремальными видами спорта. Вместе с единомышленниками своими силами они решили открыть крытый скейт-парк. Шебанов отметил, что ранее в Сыктывкаре не было возможности серьезно заниматься экстремальными видами спорта, так как в городе не было площадок.

Как передает БНК, сыктывкарцам удалось найти подходящее помещение, находящееся на улице Школьной, 29. Все фигуры и рампы они сделали своими руками и за свой счет.

- Все приходится делать за свой счёт и своими руками, - говорит Степан Шебанов. - Цена за вход – 200 рублей, а месячный абонемент – 1000 рублей. Сейчас в парк ходит больше ста человек, и все очень довольны, - рассказал Шебанов БНК.