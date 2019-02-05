В Эжве снова включили светофор, который вызывал жуткие пробки

В Эжвинском районе Сыктывкара вновь включили светофор на перекрестке улицы Весенняя и проспекта Бумажников. В конце января его работа вызвала огромные пробки, сотни жалоб и недовольство местных жителей, что заставило администрацию временно отключить светофор. Сейчас же, по сообщению городской мэрии, светофорный объект снова включили, чтобы проанализировать его работу для корректного регулирования.

21 января новый светофор ввели в эксплуатацию по просьбе жителей улицы Весенней, которые с трудом выезжают из пятого микрорайона из-за большого потока машин. Двигаться по улице Емвальской среди гаражей горожане не могут, так как эта дорога не благоустроена. Единственный вариант - объезд через двор Весенняя, 4, но этот путь не предназначен для такого потока машин.

Новый светофор заставил жителей улицы Весенней вздохнуть с облегчением. Однако на светофор ополчились все остальные жители Эжвы. Дело в том, что он спровоцировал гигантские пробки:

- В первое же утро выезд из района занял от 20 до 35 минут. Никто не анализировал транспортный поток при вводе светофора, чтобы рассчитать риски образования пробок. Необходимо направить специалистов, чтобы постояли в час пик, пособирали статистические данные и отрегулировали светофор на их основе, - говорит местный житель Виктор Загорянский.

22 января светофор отключили. Вчера, 4 февраля, его снова ввели в эксплуатацию. Как рассказали в управлении информации администрации города, совместная комиссия представителей ГИБДД и администрации Сыктывкара сейчас анализирует работу светофора и подбирает режим, который подходит для всех участников движения. Главная задача - обеспечить «зеленый коридор» авто в тот момент, когда включается зеленый сигнал светофора с улицы Весенней

Со вчерашнего дня по настоящее время пробок на этом участке не наблюдается. При этом эжвинцы пишут в соцсетях, что опасаются повторения истории с дорожными заторами.

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