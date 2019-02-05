Мэр Сыктывкара прокомментировал уголовное дело руководителя Эжвы Александра Калинина

На брифинге после общегородской планерки мэру Сыктывкара Валерию Козлову напомнили об уголовном деле руководителя Эжвы Александра Калинина, которого обвиняют сразу по двум статьям - злоупотребление должностными полномочиями и халатность. Александру Калинину вменяется в вину необоснованная выдача премий руководителю ЭМУП "Жилкомхоз" и выдача согласия на приватизацию девяти квартир для работников все того же "Жилкомхоза".

Градоначальника столицы Коми спросили, а хороша ли практика, что человек, в отношении которого проводится уголовное расследование, не освобождается от своей должности хотя бы временно.

Валерий Козлов отметил, что Александр Калинин сейчас находится на больничном, но, когда руководитель Эжвы поправится, то его обязательно пригласят в адмнистрацию Сыктывкара для разговора.

- Ситуация не совсем красивая. Когда Александр Юрьевич выйдет с больничного, мы с ним встретимся и, возможно, будут приниматься какие-либо решения, - ответил мэр Сыктывкара.

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