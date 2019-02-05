Запись детей в первые классы Сыктывкара проходит спокойно

Зачастую родители создают ажиотаж вокруг приема своих детей в первые классы. Причем штурмуют мамы и папы в основном сами школы, забывая, что сейчас записать ребенка можно и через Интернет.

На общегородской планерке в мэрии города начальник управления образования Сыктывкара Ольга Бригида отметила, что в столице Коми в этом году прием документов идет в штатном режиме.В этом году в Сыктывкаре планируется открыть 144 первых класса, что на 8 классов больше, чем в прошлом.

- Приемная компания проходит достаточно спокойно, - подчеркнула Ольга Бригида.

По состоянию на 4 февраля подано 1826 заявлений, из них 964 – в электронном виде. Прием детей проходит в два этапа. Первый - с 30 января по 30 июня. В это время документы принимаются от детей, которые проживают на закрепленной к учебному заведению территории. Второй этап начинается с 1 июля и продолжается до момента заполнения свободных мест. В это время принимаются дети, не проживающие на закрепленной к школе территории, а также не имеющие регистрации на территории города.

Записать ребенка можно через Интернет и в самой школе

При подаче заявления родителям нужно предоставить следующий перечень документов:

- заявление о приеме на обучение;

- документ, удостоверяющий личность родителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- заявление о выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов России, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик России;

- разрешение о приеме в 1 класс до достижения им возраста 6 лет 6 месяцев или достижения возраста старше 8 лет;

- документ, подтверждающий право на первоочередной прием (при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории);

- документ, подтверждающий родство заявителя (для иностранных граждан);

- документ, подтверждающий право на пребывание в России (для иностранных граждан).

С 23 января в Управлении образования города работает горячая линия по всем вопросам приема в первые классы: 44-86-30, 24-15-52, 44-86-29.

Необязательно идти в саму образовательную организацию

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