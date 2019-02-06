Сыктывкарские бармены устроили битву в свой праздник

Шестого февраля весь мир празднует День барменов. Сыктывкарцы решили отметить его оригинально: в ночь с 5 по 6 февраля они устроили «Битву барменов» в баре «Tarrrantino».

Люди быстро заполнили залФото: Дарья ЮДИНА

Люди быстро заполнили бар. Рядом со стойкой было не протиснуться: посетители постарались сразу занять лучшие места. Зрителям было интересно, насколько быстро пять участников справятся с заданием третьего этапа второй «Битвы барменов».

Нужно было приготовить пять коктейлей разной степени сложностиФото: Дарья ЮДИНА

Организаторы задали барменам непростую задачу. За десять минут нужно было приготовить пять коктейлей: джин тоник, «черри милк сет», «московский мул», «кловер клаб» и «блю леди». Сделать это нужно было максимально быстро и вкусно. Время отсчитывал таймер.

Время отсчитывал таймерФото: Дарья ЮДИНА

Пять коктейлей нужно было приготовить 4 разными способамиФото: Дарья ЮДИНА

Сложности добавляло не только количество коктейлей, но и множество способов их смешивания: участники миксовали основы, давили ингредиенты мадлером (приспособление похожее на толкушку), вращали смесительные стаканы, трясли шейкеры.

Оценивали напитки профессиональные барменыФото: Дарья ЮДИНА

Скорость, вкус и подачу оценивали судьи бармены с опытом. Тон вечеру задавал диджей.

Тон вечеру задавал диджейФото: Дарья ЮДИНА

Каждый участник перед выступлением заполнил заявку и внес деньги в банк. Копилкой стала обычная банка. Взнос стоил 500 рублей. На подготовку и уборку барной стойки давали 15 минут. Во время перерывов зрителей угощали коктейлями работники «Tarrrantino».

Выступающие вносили деньги в банкФото: Дарья ЮДИНА

Перед началом «раунда» ведущие играли в «камень-ножницы-бумага». Если выигрывало «добро», барменов подбадривали во время приготовления коктейлей, если «зло» — ругали:

- Твоя девушка уже прошла в финал. Теперь ты тоже должен, чтобы не опозориться, — «наставляли» третьего участника Петра Петрова ведущие.

Ведущие подбадривали и ругали участниковФото: Дарья ЮДИНА

Бармены справлялись с заданием по-разному. Кто-то не уложился в отведенное время, кто-то недолил, кто-то, наоборот, пролил коктейль. Но зрители поддерживали всех: почти все участники впервые пришли на «Битву» и болельщики здорово помогали, крича и аплодируя:

- Давай, ты сможешь! Ещё чуть-чуть!

— Шейк! Шейк! Шейк! скандировали люди, пока участники трясли шейкерами.

Почти все участники были новичкамиФото: Дарья ЮДИНА

Люди болели не только для того, чтобы подбодрить: выступающие раздавали самым громким энтузиастам то, что смешали.

Зрители наблюдали за работой барменов вживую и через экраны телефоновФото: Дарья ЮДИНА

В итоге, победителем третьего этапа «Битвы барменов» стал уже бывалый игрок Петр Петров: он получил все 2500 рублей из ставочной банки и призы от спонсоров.

Победитель получил приз от спонсоровФото: Дарья ЮДИНА

В финале, который пройдет 25 февраля, он будет соревноваться со своей девушкой. Там будут разыгрывать уже 16 тысяч рублей, не считая подарки от спонсоров.

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