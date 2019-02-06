В Воркуте загорелась подстанция шахты "Заполярная-2": эвакуированы 92 человека

Сегодня днем, в 14:20, в МЧС Коми поступило сообщение о пожаре в распределительной подстанции на территории склада лесоматериалов шахты «Заполярная-2» Воркутауголь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми, в 15.36 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 10м². По предварительным данным, пострадали два работника шахты, работавшие на поверхности. 92 работника шахты поднимаются на поверхность.

В ликвидации последствий пожара принимали участие силы и средства Военизированной горноспасательной части МЧС России, Воркутинского пожарно-спасательного гарнизона и Арктического комплексного спасательного центра, всего 77 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России – 57 человек и 14 единиц техники.