2019-02-06T17:21:43+03:00
Происшествия

В Воркуте загорелась подстанция шахты "Заполярная-2": эвакуированы 92 человека

Сообщается о двух пострадавших
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по КомиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Коми
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Сегодня днем, в 14:20, в МЧС Коми поступило сообщение о пожаре в распределительной подстанции на территории склада лесоматериалов шахты «Заполярная-2» Воркутауголь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми, в 15.36 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 10м². По предварительным данным, пострадали два работника шахты, работавшие на поверхности. 92 работника шахты поднимаются на поверхность.

В ликвидации последствий пожара принимали участие силы и средства Военизированной горноспасательной части МЧС России, Воркутинского пожарно-спасательного гарнизона и Арктического комплексного спасательного центра, всего 77 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России – 57 человек и 14 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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