2019-02-07T20:54:09+03:00
Спорт

После победы сборной России на ЧМ мира по бенди Сергей Галиков позвонил владыке Питириму

Глава Коми поделился эмоциональным видео в своем Instagram
Ольга СОЛОВЕЙ
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Сергей Гапликов на ЧМ по бенди.

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Глава Коми Сергей Гапликов поделился в своем Instagram эмоциональным роликом. В нем он радуется победе сборной России в Чемпионате мира по бенди среди мужских команд, который проходил в Швеции.

- Уже несколько дней прошло с момента победы сборной России в невероятном по накалу финале Чемпионата мира по бенди. Сегодня мне прислали это эмоциональное видео, на котором мы с коллегами радуемся триумфу наших хоккеистов. Спешу поделиться с вами, друзья!

Честно признаюсь, вспоминаю те мгновения и как будто заново переживаю прилив искреннего счастья! Помню, что сразу после игры первым, с кем я решил поделиться светлой радостью от победы, был владыка Питирим - архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский, который духовно поддерживал нашу сборную на протяжении всего турнира.

Мечтаю, чтобы через два года в финале Чемпионата мира по бенди, который будет проходить на нашей сыктывкарской земле, сборная России с Божьей помощью снова победила, а жители Республики Коми и все российские болельщики снова испытали эти непередаваемые эмоции искреннего счастья!" - написал Сергей Гапликов в своем аккаунте.

Запись прокомментировал депутат Госдумы Николай Валуев, который также присутствовал на мероприятии.

- Эмоции были непередаваемые, наши парни "горели" по ходу матча, но характер есть! Вырвали победу! Это была великая победа! Сергей Анатольевич, желаю в 2021 году провести в замечательной Республике Коми достойный Чемпионат. Уверен, у вас получится. С радостью приеду к вам в гости поддержать нашу сборную! Ps. Мы еще и в футгольф с Вами сыграть планировали, - пообещал бывший спортсмен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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