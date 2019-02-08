«Зимние грёзы» и Шерлок на «Мафии»: идеи для выходных в Сыктывкаре

Выходные с 8 по 10 февраля в столице Коми хвалятся интересными событиями. Примерьте образ Шерлока-злодея на «Литературной мафии»: выиграете? Или познакомиться со свежим номером альманаха «Сыктывкара», где собрали лучшие произведения 80 коми авторов. Ещё один вариант для отдыха — подготовка к 14 февраля. Сделайте неизбитый подарок для своей половинки в Национальной библиотеке блокнот-валентинку или настройтесь на романтику, послушав «Зимние грёзы». Способов побороть скуку и однообразие много, мы поможем выбрать: читайте дайджест.

ЧТО: Сыктывкарские «мафиози» примерят шляпу охотника за оленями. Их ждет игра, основанная на произведении о Шерлоке Холмсе: в «Литературной мафии» даже знаменитый детектив может стать злодеем. Добавьте к наблюдательности дедукцию, и приходите на игру в смешной шляпе и с трубкой: образ «а-ля Шерлок» приветствуется.

ГДЕ: Национальная библиотека.

КОГДА: 10 февраля, с 14 часов.

ЧТО: Интересно творчество коми писателей и критиков? Сходите на презентацию нового выпуска альманаха «Сыктывкар». Это литературно-художественное издание выходит уже 25 лет. Свежий номер собрал произведения более 80 авторов: прозу, стихи, статьи, очерки.

ГДЕ: Центр досуга и кино «Октябрь».

КОГДА: 9 февраля в 12 часов.

Фото с сайта театра

ЧТО: Зима уже на исходе, но ещё успеете окунуться в «Зимние грёзы». В субботу на один день в Сыктывкар приезжает вятский симфонический оркестр имени В.А. Раевского. Музыканты исполнят «Вальс-фантазию» Глинки, концерт № 23 для фортепиано с оркестром Моцарта и симфонию Чайковского. Дирижер — лауреат международных конкурсов Константин Маслюк.

«Зимние грезы» сменят шекспировские страсти: опера «Царская невеста» накалит зал запутанным сюжетом и любовной драмой.

Разглядеть уже разные оттенки любви можно будет на следующей неделе. В Валентинов день «Танцы PRO…» покажут их на языке тела. Билеты на концерт и постановки — на сайте.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: Концерт «Зимние грёзы» — 9 февраля в 18 часов, опера «Царская невеста» — 10 февраля в 18 часов, вечер современной хореографии «Танцы PRO…» — 14 февраля в 18 часов 30 минут.

"Танцы PRO" расскажут истории о любви

ЧТО: Национальная библиотека снова приглашает на воскресный семейный отдых. Вы сможете смастерить подарок для любимого человека — блокнот-валентинку, пробежать «Эмоджи марафон», узнать про красивые любовные истории на выставке «Известные пары в жизни и книгах», побывать на лекции-концерте от ансамбля «Созвучие». Вход бесплатный, но на некоторых мастер-классах нужно заплатить за материалы.

ГДЕ: Национальная библиотека Республики Коми.

КОГДА: 10 февраля с 11 часов.

Фото с одного из дней воскресного отдыха

ЧТО: В воскресенье сыктывкарские театралы увидят ещё не успевшую «остыть» премьеру спектакль «Снегурочка. Live». Новая интерпретация известной истории увидела свет меньше месяца назад — 27 января. В этой эпической феерии соседствуют древняя сказка и современные темы, и ладят рэп и старинные наряды.

ГДЕ: Академический театр драмы имени В. Савина.

КОГДА: 10 февраля в 14 часов.

Кадр с премьеры "Снегурочки. Live"

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