Экс-замначальника по борьбе с экономическими преступлениями МВД Коми подозревают в крупном мошенничестве

Экс-заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Коми Данила Тарасенко будут судить за кражу денег со «спящих счетов». Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2017 году адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Константин Тарасенко разработал преступную схему для кражи денег с так называемых «спящих счетов» фирм, которые временно не ведут финансово-хозяйственную деятельность. Чтобы воплотить преступный замысел, он обратился к специалисту по вопросам реорганизации юридических лиц Андрею Белову и к заместителю начальника отдела УЭБиПК МВД по Коми Данилу Тарасенко. Также он привлек к делу Сергея Чикмарева, который обладал связями среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Кроме того, в преступную группировку вовлекли неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности Андрея Микова, Виталия Новодранова и Сергея Яковлева.

Константин Тарасенко и Белов нашли в интернете сведения о «спящих» фирмах, на счетах которых хранилось около 10 млн рублей. Затем они изготовили поддельные решения о назначении на должности генеральных директоров этих организаций Новодранова и Яковлева. Соучастники внесли в Единый государственный реестр юридических лиц изменения, в соответствии с которыми вновь назначенные директора смогли заключать от имени юридических лиц сделки. Миков ввел в заблуждение нотариусов, получил удостоверенные краткосрочные договоры займа между ним и юридическими лицами в лице их новых директоров. Затем Миков отказался от участия в деятельности преступной группы и уехал в Коми. Организаторы обратились к Данилу Тарасенко, который, используя свое служебное положение, надавил на Микова и получил доверенность на взыскание с компаний долгов по фиктивным договорам.

Получив исполнительные документы, обвиняемые представили их в банки, чтобы получить деньги. Однако реализовать преступный умысел мошенники не смогли, поскольку на один из расчетных счетов был наложен арест.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Заместитель начальника отдела УЭБиПК МВД по Коми Данил Тарасенко освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По уголовному делу на территории четырех субъектов России допрошено более 70 свидетелей, проведено 38 судебных экспертиз, в том числе трудоемкие компьютерно-технические и почерковедческие исследования, а также технические экспертизы документов с привлечением экспертов Следственного комитета.

Также по результатам расследования СК России приняты меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Сейчас разрабатываются изменения в законодательство, регулирующее порядок смены руководителей юридических лиц.

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