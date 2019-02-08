В школах Сыктывкара продлен карантин

Сыктывкарские школьники еще три дня будут сидеть дома. Карантин, который был объявлен во всех учебных заведениях до 10 февраля, будет продлен до 13 февраля включительно. Соответствующий приказ Управления образования города пришел во всех школы столицы Коми.

При этом в детских садах карантин не вводится, но запрещаются массовые мероприятия с участием родителей.

Управлению культуры, а также Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендуется не проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях.

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