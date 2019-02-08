Деревяшки в столице пустят под снос: когда жители ветхих домов в Сыктывкаре справят новоселье?

Через год все деревянные дома Сыктывкара можно смело признавать ветхими. Так оценили состояние городских построек эксперты, когда составляли план развития застроенных территорий столицы Коми. Эти деревяшки на Октябрьском проспекте, которые составляют 15% от всего жилого фонда Сыктывкара, строились еще в послевоенные года и изношены более чем на 60%.

Обитатели «деревяшек» не верят, что дома снесут, а их переселят в благоустроенные дома, ведь толки о застройке квартала ходят с 2013 года. Однако о том, что дело сдвинулось с мертвой точки, говорит новый проект реконструкции и готовый к подписанию график расселения. Окончательная дата сноса — 2022 год. «Комсомолка» узнала, что известно сейчас о реконструкции.

Вместо деревяшек - высотки

Согласно проекту, который презентовали на публичных слушаниях 12 июля прошлого года, в центре Сыктывкара на месте деревянных домов вырастут многоквартирные высотки в 9, 12 и 14 этажей. Тогда горожане высказали много претензий по проекту. Они заметили, что там предусмотрено мало зеленых зон и мусорных контейнеров, а расстояние между домами недостаточно широкие для проезда пожарной техники. Некоторые писали, что проект надо пересмотреть полностью, уменьшив количество и этажность домов. После слушаний люди присылали свои предложения по улучшению проекта. В итоге в «Комигражданпроект» представили откорректированный проект, где учли замечания горожан.

В июле сыктывкарцам показали, каким будет Октябрьский проспектФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сейчас график поэтапного отселения жителей из сносимых домов находится на согласовании в мэрии Сыктывкара и должен быть подписан на днях. Проект межевания территории, которая находится в границах улиц Нагорный проезд - Юхнина — Орджоникидзе — Карла Маркса — Оплеснина — Октябрьский проспект, еще в стадии разработки. Только после того, как будут подписаны эти документы, жителей начнут расселять, а ветхие деревяшки сносить.

Не верят, что дома снесут

По плану реконструкции все деревяшки должны снести к 2022 году. Жители деревянного Сыктывкара не против того, чтобы столица Коми обрела современный облик. И будут только рады, если процесс ускорится. Сами они устали жить в гнилых домах, где протекающие крыши и падающие потолки — в порядке вещей.

Так, в доме №94 по Октябрьскому проспекту давно не утихают коммунальные драмы. Два года назад здесь на нечищеных ступеньках подскользнулся пенсионер, сломал ногу, впал в кому и умер. Прорыв старых труб — обычное дело. Протекающий потолок весной и осенью — тоже привычное явление.

Галина Жакова живет в доме №94 по Октябрьскому проспекту почти всю жизнь. Дом обещали снести уже несколько раз. Сейчас женщина не верит, что это когда-либо произойдет.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Галина Жакова живет в этом доме 1963 года постройки всю жизнь. В 90-е появились первые звоночки, что с домом не все благополучно. В 2010 году ситуация обострилась. В 2017 году кусок потолка отвалился под тяжестью влаги и чуть не упал на внучку Галины. По словам Жаковой, комиссия ЖКХ составила акт о сносе дома до 2017 года. Но дом до сих пор как стоял, так и стоит. «Слышали про реконструкцию Октябрьского проспекта, но в расселение не верим. Столько лет прошло!» - отметила Галина.

- Всех интересует, когда начнут сносить деревяшки? Когда скажут что-то конкретное? Наш дом стоит на честном слове. Когда рядом будут сносить здание и вбивать сваи под строительство нового, то старый дом может сложиться пополам, - опасается женщина.За неимением альтернативы люди продолжают страдать в старых деревяшках. Чтобы жить в комфорте, приходится брать кредиты и латать дыры. Светлана Мальцева, живущая в доме №13 по Нагорному проезду, делает ремонт почти каждый год:

Людям приходится делать ремонт каждый год, чтобы не жить в сырости и плесениФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Из центра на окраину

Но подождать жителям деревянного Сыктывкара все равно придется. Реконструкция квартала — кропотливая работа, которая только начинается. Всего по проекту реконструкции планируют переселить 398 квартир. Из них 117 - муниципальных, а 273 квартиры - в собственности.

На публичных слушаниях звучали варианты о новом месте обитания жильцов расселенных домов. Например, за счет строительства малоэтажного квартала на улице Ручейной или за счет вторичного жилья. Не все были в восторге от первой идеи — не все не хотят переезжать из центра на окраину столицы.

Наш дом стоит на честном слове. Когда рядом будут сносить здание и вбивать сваи под строительство нового, то старый дом может сложиться пополам, - опасается жительница дома №13 по Нагорному проезду.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Некоторые пожелали остаться на Октябрьском проспекте, забронировав за собой место в новостройках. Но жилье в новых домах в разы дороже вторичного. Поэтому стоимость за вычетом оцененной квартиры в «деревяшке» ляжет на плечи тех, кто желает получить квартиру в центре. Впрочем, застройщик - Фонд развития жилищного строительства — обещал рассматривать каждую ситуацию индивидуально.

С вещами на выход

Расселение деревяшек на Октябрьском проспекте проведут в три этапа. Например, I этапом пойдут под снос уже в этом году 10 домов по Нагорному проезду, улице Орджоникидзе и Оплеснина. А вот дом №94 на Октябрьском проспекте и №13 по Нагорному проезду, истории жителей которых мы рассматривали в статье, предположительно снесут III этапом — лишь в 2020-2021 годах.

Некоторые дома по Октябрьскому проспекту складываются «дугой»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Точный график расселения мэрия Сыктывкара должна подписать на днях. И как только обитатели деревяшек переедут, а их дома снесут, на Октябрьском проспекте сразу начнется возведение высоток, которые постепенно изменят облик города. Похоже, что несмотря на все сложности и опасения, проект реконструкции Октябрьского проспекта впервые за много лет перестал быть иллюзорным.

Кстати

Двухэтажные деревянные дома в Сыктывкаре, подлежащие сносу:

- Октябрьский проспект, дома №№ 86,88,90,94,96,98,100,104;

- Улица Оплеснина, дома №№ 14,16,18,22,24,26,28,32,36;

- Улица Орджоникидзе, дома №№ 52,53,54,56,58,59,62,64,65,66;

- Улица Юхнина, дома №№ 20,21,23,26;

- Нагорный проезд, дома №№ 1,5,7,9,11,13,15.

Варианты расселения для жителей «деревяшек»

- Если жилье муниципальное, то мэрия предоставляет человеку квартиру равнозначную по общей площади и количеству комнат той, в которой он проживал раньше. Если наниматель не согласен на добровольное переселение, то он выселяется в судебном порядке.

- Собственники квартир заключают соглашение с застройщиком о финансовой компенсации или предоставлении взамен другого помещения. Если люди выбирают жилье, то сначала прежняя квартира оценивается специалистами, а затем начинается подбор вариантов переселения совместно с застройщиком. Если жильцы и застройщик не приходят к соглашению, то дело передается в суд.