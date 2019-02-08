2019-02-08T17:22:11+03:00
Общество

Ростехнадзор подал в суд на руководителей полигона в Шиесе: остановит ли это стройку?

В отношении ООО «Технопарк» уже составили протокол об административном правонарушении
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пока возведение полигона не останавливается ни на один деньПока возведение полигона не останавливается ни на один деньФото: Алиса КОЗЛОВА
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Строительство мусорного полигона нарушает договор субаренды между «РЖД» и ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», а также трёхстороннее соглашения между теми же и ООО «Технопарк». Об этом говорят итоги проверки федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, которую активисты борьбы против строительства полигона распространили по соцсетям.

Проверяющие зафиксировали, что по договору на станции Шиес можно было лишь «улучшать участок» (например, постелить дорожки), а там построили большой объект. В отношении ООО «Технопарк» уже составили протокол об административном правонарушении: ему грозит штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Арбитражный суд Архангельской области рассмотрит материалы этого дела 26 февраля. Главный вопрос — остановит ли это стройку?

- Если в суде будет получено положительное решение по этому материалу, то да, это однозначно должно приостановить стройку. В идеале, можно добиться восстановления исходного состояния. По моему мнению, это наиболее значимый ответ от государственных органов (даже значимей двух уголовных дел по незаконным рубкам в особо крупном размере), - отмечает эколог из Нижнего Одеса, активист «Комитета спасения Печоры» Иван Иванов.

Ростехнадзор массово разослал ответы следующего содержания

Ростехнадзор массово разослал ответы следующего содержания

Отметим, что обращение о проверке законности стройки от «Комитета спасения Печоры» в конце декабря было разослано и в прокуратуру, и в минприроды Архангельской области, и Росприроднадзор. Во всех обращениях содержалось требование провести проверку с участием представителя «Чистой Урдомы».

Активисты недоумевают, почему подобный рейд не могли провести раньше. Оказывается, специалисты Ростехндзора планировали приехать в Шиес еще осенью, но прокуратура не согласовала их планы в связи с «отсутствием основания для проведения внеплановой проверки».

- То есть, на мой взгляд, областная прокуратура просто подарила строителям незаконного полигона пять месяцев. Это время, я считаю, благополучно использовано строителями свалки для сокрытия нарушений (угнали вагоны, в которых жили вахтовики, прятали жидкие отходы, жгли мусор), - отмечает Иван Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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