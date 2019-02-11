"Люди спрашивают, а сколько мы готовы им заплатить?": компания, которой принадлежал лесовоз, столкнувшийся с автобусом, оказывает помощь пострадавшим

Вечером 11 января возле краснозатонского моста пассажирский автобус столкнулся с лесовозом. В результате аварии пострадали 22 человека, 8 из которых потребовалась госпитализация. Как выяснилось, лесовоз принадлежал компании ООО «СЛДК». Сразу же после случившего представители фирмы заявили, что будут всячески оказывать пострадавшим помощь в лечении и реабилитации.

Как рассказал «Комсомолке» юрист компании Алексей Сивкоd, за месяц с момента ДТП к ним обратились 5 человек.

- К нам приходят люди, которые говорят, что они были в автобусе, но у них нет документов, подтверждающих это. Хотя бы справки, о пройденном ими лечении, документа от следователя, выписки из медкарты – ничего. Иногда люди просто приходят и спрашивают: «А сколько вы готовы нам заплатить»? Но нужно же разбираться в каждом конкретном случае. Мы берем у них контактные данные и держим с ними постоянную связь, - пояснил юрист . – С каждым будем работать индивидуально.

Алексей Сивков также отметил, что сейчас до сих пор не известно кто же признан виновником аварии. Расследование продолжается.

Напомним, если вы пострадали в данной аварии и вам нужна помощь в лечении и реабилитации, то вы можете обратиться по адресу Лесозаводская, 15 или позвонить по телефону: +7 (8212) 40–00–04.

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