2019-02-11T18:03:45+03:00
Общество

Арбитражный суд Коми оставил в силе результаты конкурса за место регионального «мусорного» оператора

Нижегородская компания «Экопром» проиграла республиканскому министерству энергетики, ЖКХ и тарифов
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Арбитражном суде Коми прошло финальное заседание по делу, истцом в котором являлась нижегородская компания ООО «Экопром». Напомним, что «Экопром» претендовал на роль «мусорного» оператора в нашем регионе, но компанию не допустили к участию в конкурсе из-за ошибки в расчетах тарифа. Нижегородцы подали иск против республиканского министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов и потребовали аннулировать результаты торгов. Но суд не удовлетворил их требования.

Заседание началось с выступления истца. Представитель «Экопрома» Александр Пономарёв, обосновывая требования компании, привел несколько доводов: пункты закона «О защите конкуренции» и решение ФАС. Также он заявил, что министерство не указало четких причин, отказывая «Экопрому» в участии в конкурсе на место регионального оператора по обращению с ТБО. Ответчики не согласились ни с одним из требований. Представитель министерства настаивал на том, что ведомство, подписывая соглашение с «Ухтажилфондом», не знало о решении антимонопольного органа.

После стороны начали спорить из-за количества баллов, начисленных участникам торгов. Истец посчитал, что конкурсная документация «составлялась под кого-то» и оценивали участников по-разному. Ответчик возразил:

— Для нас вообще было небольшой неожиданностью, что кто-то из Республики Коми решил участвовать в конкурсе.

По словам представителя ведомства, даже если бы «Экопром» участвовал в конкурсе, он бы все равно проиграл «Ухтажилфонду». Судья уточнила, что будет, если удовлетворить требования нижегородской компании об аннулировании торгов:

- Необходимо исходить из того, что исполняется ли соглашение и возможно ли провести повторно торги. С учетом всех обстоятельств, мы считаем, что провести конкурс в изначальном виде второй раз невозможно. Это будут уже совершенно новые торги. Ещё хотел бы обратить внимание на то, что принятие положительного решения в данном случае сорвет так называемую мусорную реформу, — сказал сотрудник «Ухтажилфонда».

В итоге, суд отказал в удовлетворении иска компании «Экопром»: итоги конкурса за место регионального оператора остались неизменными. Александр Пономарёв заявил, что уже начал готовить документы для апелляции. Правда, дело будут рассматривать уже не в республике, а в Кировской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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