Цифровое село: первый смартфон с зеленой SIM-картой

С начала года связисты зафиксировали рекордный рост мобильного интернет-трафика в селе Буткан Удорского района, численность населения которого всего 200 человек. Мобильную связь и интернет запустили здесь всего месяц назад, но по онлайн-аппетитам на одного абонента глубинка уже в 4 раза обогнала районный центр.

В рамках масштабной телеком-стройки в республике этой зимой более 5 000 жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов впервые смогли подключить свои смартфоны к мобильной сети. В рамках соглашения с Правительством Коми «МегаФон» взял на себя обязательства в срок до конца 1 квартала 2019 года построить сеть в 20 населенных пунктах республики.

Телеком-инженеры досрочно установили объекты связи.

- Совместно с «МегаФоном» мы поставили задачу: уменьшить цифровое неравенство между городским и сельским населением. И, благодаря реализованному проекту, у нас это получилось. С мобильной связью в малые населенные пункты пришло и новое качество жизни для сельчан, — отметил руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин.

Мобильный сигнал стал доступен для жителей села Верхолузье, поселка Ваймес, деревни Оньмесь Прилузского района, в селах Чернутьево, Буткан, Важгорт, Ертом, Глотово, Чупрово, Большая Пучкома, деревнях Кривое и Муфтюга Удорского района.

Значок сети «МегаФона» также впервые появился на экранах смартфонов у жителей поселка Илья-Шор Усть-Вымского района, деревни Лопыдино и поселка Намск Корткеросского района.

Качество связи успели оценить и абоненты сел Ёрмицы, Харьяги Усть-Цилемского района, поселка Вежъю Койгородского района и населенных пунктов Знаменка, Куръя, Митрофан-Дикост, Тимушбор Троицко-Печорского района.

- Среди наших новых абонентов уже определились лидеры по интернет-активности – жители села Буткан Удорского района всего за месяц скачали из сети объем данных, сравнимый с 500 тысячами электронных писем. В тройку самых интернет-активных также вошли Харъяга и Илья-Шор, — рассказал директор Сыктывкарского отделения «МегаФона» Александр Канев.