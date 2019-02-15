В Сыктывкаре на «Лыжне России» родители прошли дистанцию вместе со своими детьми

Жители столицы Коми в очередной раз доказали, что «Сыктывкарец – значит лыжник». Субботним утром на спортивной базе «Динамо» прошла XXVII массовая гонка «Лыжня России-2019».

К сожалению, из-за морозов главное место старта пришлось перенести со стадиона им. Раисы Сметаниной на лыжную базу, за железнодорожным вокзалом. Вероятно, именно из-за этого нюанса во время проведения мероприятия то и дело возникали заминки и конфузы.

У базы "Динамо" растянулась пробкуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В районе 10:00 на подъезде к «Динамо» начала собираться пробка из автомобилей. Сотрудники ГИБДД старались, как можно быстрее разрешить проблему, но на деле получалось совсем наоборот. По обеим сторонам дороги были припаркованы машины любителей лыжного спорта, что также заметно усложняло движение, которое на несколько часов стало односторонним.

Малыши настраивались на борьбуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

На стартовой поляне по традиции развернулись палатки, в которых можно было подкрепиться перед стартом. На сцене, которую установили специально к «Лыжне России» музыкальные коллективы города настраивали собравшихся на гонку.

А родители им помогалиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Зоны старта делились на две: спортивные забеги для мужчин и женщин на 5 и 10 километров и забеги для дошколят, школьников,vip персон и всех желающих. Однако многие пришедшие на праздник порой с трудом могли узнать, во сколько и где они стартуют. Волонтеры «Лыжни России», которые находились на старте, лишь разводили руками и отвечали, что «их сюда поставили, мы ничего не знаем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692249" frameborder="0"></iframe> Лыжня России-2019 в Сыктывкаре.Ольга СОЛОВЕЙ

Сыктывкарец - значит лыжникФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Ближе к 11:00 возле старта для непрофессиональных спортсменов начала собираться приличная толпа желающих пробежать дистанцию.

- Вроде уже должны были стартовать, а все еще стоим и мерзнем. Ничего не понятно, - возмущалась группа родителей, многие из которых уже включили камеры на телефонах, чтобы запечатлеть старт своих малышей.

В итоге в 11:15 минут прозвучал выстрел из пистолета, который объявил о начале «Лыжни России-2019». Правда, разделения на забеги корреспондент «КП-Коми» так и не заметил. Всех участников на глаз поделили на группы и выпускали партиями через разные промежутки времени.

Родители прошли дистанцию вместе с детьмиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Самые маленькие участники гонки прошли дистанцию вместе со своими родителями. Дошколята с трудом перебирали палками и лыжами, падали, но потом снова вставали и в приподнятом настроении неторопливо шли к финишу. Кстати, многие родители выбрали пеший способ передвижения по лесу.

Кого-то пришлось тащить до финишаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Из-за узкой трассы и большого количества желающих трасса на «Динамо» стала похожа на московское метро в час-пик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692253" frameborder="0"></iframe> "Лыжня России" на базе "Динамо".Ольга СОЛОВЕЙ

- Объезжаем падающих! Объезжаем! - напутствовали своих детишек родители, которые хотели, чтобы их чада не пришли к финишу последними.

Сыктывкарцы катались весь деньФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В итоге спортивное паломничество растянулось на два часа, так как некоторым не важно было стартовать в официальное время - люди просто хотели вместе со своей семьей и друзьями стать ближе к спортивному празднику и весело провести время субботним днем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/692254" frameborder="0"></iframe> Юные спортсмены на "Лыжне России".Ольга СОЛОВЕЙ

Жаль, что место главного старта перенеслиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Ездить парами - хорошая идея.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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