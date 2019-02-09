Под Сыктывкаром мужчина сбил на машине матерого волка

Ночью 6 февраля около автозаправочной станции в поселке Краснозатонский местный житель видел трех волков. Самого крупного хищника он сбил своей машиной. Стая вместе с раненным волком скрылась в лесу, сообщают на паблике «Максаковская правда».

Мужчина позвонил по номеру системы-112 и сообщил об инциденте. Позже он поставил в известность об этом случае местного участкового и МЧС по Коми:

- Волка сбил мой сын. После столкновения крыло на машине помято. Никаких действий со стороны властей после инцидента предпринято не было. Получается, что пусть и дальше волки бегают, - сообщает Ольга П.

Отметим, это не первый случай, когда лесные хищники захаживают к людям. В течение зимы волков не раз видели около поселка Краснозатонский. Минприроды Республики Коми сообщает, что держит на контроле ситуацию с регулированием численности волков и реагирует на каждое сообщение о появлении хищников в населённых пунктах. Благодаря решению о регулировании численности волков разрешения на добычу волков выдаются вне сроков проведения любительской и спортивной охоты.

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