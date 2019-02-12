2019-02-12T10:37:12+03:00
Общество

В пригороде Сыктывкара охотники патрулируют окрестности в поисках волков

Возле п.г.т. Краснозатонский уже несколько раз видели хищников
Ольга СОЛОВЕЙ
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Этой зимой в Коми наблюдается высокая активность волковЭтой зимой в Коми наблюдается высокая активность волковФото: Архив "КП"
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В этом году в Коми наблюдается высокая активность волков. Хищники без страха выходят к населенным пунктам и нападают на домашних собак. Некоторые жители Коми боятся такого соседства и устраивают облавы на животных, а другие не знают, что им делать с этой напастью.

«Комсомолка» узнала, как контролируют ситуацию с волками в п.г.т. Краснозатонский, где не так давно местные жители видели хищников. Напомним, в пригородном поселке в последнее время произошло сразу два шокирующих случая. 29 января недалеко от дома №110 по улице Трактовой волки загрызли собаку, а 6 февраля возле заправки автомобилист сбил хищника.

Руководитель администрации п.г.т. Краснозатонский Валерий Лученок заверил, что ситуация с волками держится на контроле администрации поселения, а сейчас местные жители обсуждают сплетни, которые не соответствуют действительности.

- После того, как в одном из районов поселка разорвали собаку, мы сообщили о случившемся в МЧС города и службу охотничьего надзора. Они вместе провели операцию и отстрелили четырех волков. Сейчас в окрестностях поселка нет следов хищников, - заверил Валерий Лученок.

Также местные охотники взяли ситуацию на контроль. По договоренности они осматривают районы местечка Сосновая поляна, где чаще всего видят хищников.

- Я слышал, что кто-то говорит «Ой, боюсь-боюсь волков». Но школьники катаются на лыжах, животных нигде нет, - отметил глава поселка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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