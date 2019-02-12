На чемпионат Росгвардии по лыжным гонкам в Сыктывкаре приедет олимпийский чемпион Александр Легков

В Сыктывкар съехались росгвардейцы со всей страны, чтобы выяснить, кто же из быстрее всех бегает на лыжах. С 12 по 16 марта на Республиканском лыжном комплексе имени Р. Сметаниной пройдет Чемпионат войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам на Кубок Александра Легкова.

Столица Коми уже во второй раз удостоилась чести принять у себя эти престижные старты. В преддверии открытия организаторы чемпионата рассказали журналистам, каких сюрпризов ждать в этом году и кто не примет участие в гонках.

Как рассказал председатель спортивного комитета Росгвардии, полковник Владимир Малофеев на старт выйдут более 120 спортсменов из семи округов нашей страны.

- Сегодня пройдет мандатная комиссия, на которой будет определен точный состав команд. Но уже сейчас могу сказать, что честь своего округа будут защищать такие известные спортсмены как участник Кубка мира Петр Седов, участник Олимпиады в Южной Корее Алексей Виценко, бронзовый призер Олимпиады в Турине Василий Рочев, - озвучил имена атлетов Владимир Малофеев.

На награждение приедет олимпионик Александр ЛегковФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Обычно на соревнованиях Росгвардии предусмотрена система перезачетов, но здесь ее не будет.

- Чтобы не отрывать спортсменов высокого уровня от соревнований, мы и придумали эту систему. Каждая команда может заявить двух кандидатов, которые могут рассчитывать на перезачет. В результате этим военнослужащим будет автоматом присвоено второе место на наших стартах и начислены баллы для команды, - объяснил полковник.

Василий Рочев младший побежит за родную республикуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Также в этом году Чемпионат войск национальной гвардии по лыжным гонкам проводится на Кубок Олимпийского Чемпиона Александра Легкова.

- Спортсмены-победители получат Кубок Олимпийского чемпиона Александра Легкова, который лично приедет в Сыктывкар 16 февраля и вручит команде-победителю кубок, - отметил Владимир Малофеев.

Открытие Чемпионата по лыжным гонкам состоится 13 февраля в 10:00 часов на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной.