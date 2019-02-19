2019-02-19T11:20:28+03:00
Общество

Минфин России считает население Коми финансово грамотным

Ученый-экономист согласен с выводами министерства
Алиса КОЗЛОВА
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Обеспеченные жители Коми хранят деньги в банках и приобретают акцииОбеспеченные жители Коми хранят деньги в банках и приобретают акцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Республика Коми вошла в топ-16 регионов с высоким показателем финансовой грамотности населения. Рейтинг составило министерство финансов России, презентация результатов исследования прошла в Сочи, где в эти дни проходит Российский инвестиционный форум. Специалисты оценивали способность человека к разумному управлению личными финансами, оценивая уровень знаний в области финансов и навыки управления финансами.

В лидерах по уровню финансовой грамотности значится Калининградская область. В топ-16, в частности вошли, Костромская, Кировская, Архангельские, Магаданская области, Приморский Край, а также Республика Коми.

- Вполне справедливая оценка, ведь в Коми есть города с высокими доходами населения - это Усинск, Ухта и Воркута. Местные жители уже давно научились грамотно распоряжаться личными средствами, многие из них предпочитают вкладывать деньги в акции нефтяных и газовых компаний и держать средства на депозитных счетах, - считает ученый-экономист Юсиф Гаджиев, заведующий лабораторией финансово-экономических проблем института социально-экономических и энергетических проблем Севера.

Юсиф Гаджиев подчеркнул, что уровень финансовых махинаций в нашем регионе составляет 11% - это невысокий показатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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