Минфин России считает население Коми финансово грамотным

Республика Коми вошла в топ-16 регионов с высоким показателем финансовой грамотности населения. Рейтинг составило министерство финансов России, презентация результатов исследования прошла в Сочи, где в эти дни проходит Российский инвестиционный форум. Специалисты оценивали способность человека к разумному управлению личными финансами, оценивая уровень знаний в области финансов и навыки управления финансами.

В лидерах по уровню финансовой грамотности значится Калининградская область. В топ-16, в частности вошли, Костромская, Кировская, Архангельские, Магаданская области, Приморский Край, а также Республика Коми.

- Вполне справедливая оценка, ведь в Коми есть города с высокими доходами населения - это Усинск, Ухта и Воркута. Местные жители уже давно научились грамотно распоряжаться личными средствами, многие из них предпочитают вкладывать деньги в акции нефтяных и газовых компаний и держать средства на депозитных счетах, - считает ученый-экономист Юсиф Гаджиев, заведующий лабораторией финансово-экономических проблем института социально-экономических и энергетических проблем Севера.

Юсиф Гаджиев подчеркнул, что уровень финансовых махинаций в нашем регионе составляет 11% - это невысокий показатель.