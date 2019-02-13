2019-02-13T13:26:50+03:00
Общество

В школах Сыктывкара продлили карантин еще на три дня

Учащиеся останутся дома до 16 февраля включительно
Ольга СОЛОВЕЙ
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Карантин начался 1 февраляКарантин начался 1 февраляФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В Сыктывкаре до 16 февраля включительно продлили карантин в образовательных учреждениях. Напомним, школьники сидят дома с 1 февраля.

При этом в детских садах карантин не вводится, но запрещаются массовые мероприятия с участием родителей.

Управлению культуры, а также Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендуется не проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Как сообщает Роспотребнадзор РК, с 4 по 10 февраля за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в Коми обратилось 12981 человек, в том числе детей – 8263. Среди заболевших – 63,7% составляют дети в возрасте до 14 лет, 36,3% - взрослые, уровень заболеваемости в целом по региону пока находится ниже эпидемического порога, превышение отмечается в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Сосногорске, Сысольском и Корткеросском районах.

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При этом в детских садах карантин не вводится, но запрещаются массовые мероприятия с участием родителей.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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