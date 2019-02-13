В сыктывкарском детсаду провели фотосессию во время карантина по ветрянке

В сыктывкарском детском саду №92 провели фотосессию малышей во время карантина по ветряной оспе. За это на руководителя дошкольного учреждения завели дело об административном правонарушении, сообщает мама одного из воспитанников детсада.

Осенью 2018 года в сыктывкарском детском саду №92 прошла фотосессия, которая возмутила родителей. Дело в том, что у них не спрашивали разрешение, чтобы фотографировать детей. Одна из мам стала расследовать дело и послала жалобу в Роспотребнадзор Коми. Спустя полгода проверок выяснилось, что фотосессию провели не только без ведома родителей, но и во время карантина по ветряной оспе:

- При этом во время санитарной проверки руководитель детсада этот факт скрыла. Она написала официальный ответ Роспотребнадзору по РК о том, что дети на момент фотосессии болели только ОРЗ. На руководителя детсада завели дело об административном правонарушении, - отметила мама одного из воспитанников.

Роспотребнадзор сообщает, что руководитель детсада понесет наказание после рассмотрения дела в суде. Когда это произойдет, не сообщается.

Как добавляет Управление дошкольного образования Сыктывкара, заведующая детсадом понесет наказание и по самому факту проведения фотосессии:

- Обращение родителя было рассмотрено. Управление действительно находит в действиях руководителя нарушение при организации фотосъемок. К директору применили меры дисциплинарного характера. С руководителями детсадов уже провели разъяснительную работу и предупредили, чтобы во время проведения фотосъемок не нарушались требования законодательства, - сообщили в учреждении.

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