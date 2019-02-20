Горький опыт: как я отдала 2 тысячи рублей псевдогазовикам из Питера

На днях в мою квартиру постучался неизвестный. Мужчина за дверью представился сотрудником газовой компании и заявил о плановой проверке оборудования. Помня о недавней трагедии в Красноярке, где от взрыва газа разрушился дом и погибли 2 человека, я, конечно же, впустила его в дом.

- Ну, счетчик у вас в порядке, а вот на шланге видны трещины, надо менять, - строго и весьма убедительно констатировал мастер. - Сейчас придет слесарь и поставит вам новый шланг. Услуга стоит 2 тысячи рублей. Вы готовы платить?

Уверенный тон незнакомца внушал доверие. Газовик рассказывал, к каким последствиям может привести неисправность плиты, каких-то датчиков и прочих деталей, названия которых мне ни о чем не говорили. И я, как загипнотизированный кролик перед удавом, стояла и слушала красноречивую речь мастера. Продолжительный монолог прервал появившийся на пороге квартиры громила со шлангом - мастера взялись за работу. Со стороны казалось, что мужики действуют со знанием дела.

Сомнения закрались в душу, когда дело дошло до расплаты и подписи чеков.

- Почему на чеке указан адрес в Санкт-Петербурге? - обращаю внимание на странность платежного документа, где фигурировало питерское ООО "Городская газотехническая компания".

- Нас отправляли на учебу в Питер, а в нашей организации правила такие: где учился, там и регистрируйся, - прежним уверенным тоном заявил слесарь.

Парадоксальный ответ умножил мои сомнения. А вот мастер был абсолютно уверен в себе, ни один нерв не дернулся на его лица. Мне отступать было поздно - шланг заменили. Без особой охоты я подписываю платежки и выдаю странным господам 2 тысячи рублей.

Спустя полчаса в квартиру вновь постучались, но это уже были сотрудники МВД. Полицейские сообщили, что по городу ходят псевдогазовики и меняют горожанам шланги, причем берут за работу 2, 3 и даже 5 тысяч рублей.

- Эта официально зарегистрированная питерская фирма, они имеют лицензию на работу с газовым оборудованием. По сути они действуют как продавцы оборудования, а не как мастера-газовики. Но они действуют в рамках закона, мы тут бессильны, - объяснил сотрудник полиции.

Последствия от деятельности питерских псевдогазовиков бывают очень даже опасные. Полицейские сообщили, что у соседки по подъезду после замены шланга на кухне запахло газом.

- Будьте осторожны! Вызовите горгаз, пусть проверят ваш шланг, - посоветовали сотрудники полиции перед уходом.

Сотрудники службы "04", которые прибыли в мой дом достаточно оперативно, проверили уровень газа, плиту и остальное оборудование.

- Вас обманули: ваш прежний шланг в отличном состоянии. Я не вижу оснований для замены, - константировал сотрудник сыктывкарской службы горгаза.

Как оказалось, меня просто "кинули". Питерские лжегазовики взяли с меня 2 тысячи рублей тогда, как в сыктывкарские газовики по прайсу берут не больше 300 рублей, а цена самого шланга тоже копеечная - 60 рублей за 1 метр.