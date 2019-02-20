Лайфхак: не пускайте в свой дом лжегазовиков!

Корреспондент "КП в Коми" попалась на удочку лжегазовиков. Двое представителей санкт-петербургского ООО "Городская газотехническая компания" обманным путем выудили у журналистки 2 тысячи рублей. Представившись сотрудниками газовой службы, они демонтировали газовый шланг и установили новый. Позже выяснилось, что прежняя деталь была в отличном состоянии и не нуждалась в замене. Более того, сама услуга по замене шланга стоит не более 300 рублей.

Оказалось, что предприимчивые "газовики" обманули уже сотни жителей Сыктывкара и Ухты.

Ежедневно специалисты аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» фиксируют до 10 звонков от обеспокоенных жителей, в чьи квартиры пытались проникнуть мошенники под видом представителей газовой компании и предлагают заменить газовое оборудование. К сожалению, некоторые потребители поддаются на уловки таких продавцов, мало того, что они покупают товар по завышенной цене, но и подвергают себя и своих близких большой опасности. Специалисты газораспределительной компании неоднократно фиксировали случаи нарушения при подключении газового оборудования, в том числе утечки. А это уже может привести к очень печальным последствиям.

В феврале лжегазовики за баснословные деньги поменяли сыктывкарскому пенсионеру газовый шланг и счетчик на газ. После того, как горе-мастера ушли, мужчина почувствовал запах газа и вызывал авариную газовую службу АО «Газпром газораспределение Сыктывкар». То, что увидели специалисты компании повергло их в шок – сплошные нарушения: нарушена длина шланга, утечка на соединениях. В итоге абонент был отключен от газоснабжения. Для устранения нарушения ему придется подать заявку и заплатить за работу мастеров.

сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» при проведении работ одеты в фирменную спецодежду сине-голубого цвета с логотипом компании и имеют при себе служебное удостоверение

Чтобы не попасться на удочку аферистов, следует знать, что сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» при проведении работ одеты в фирменную спецодежду сине-голубого цвета с логотипом компании и имеют при себе служебное удостоверение, которое обязаны предъявлять по первому требованию собственника жилья. При возникновении сомнений следует звонить по телефону газовой службы 04 с мобильного телефона 104 или в абонентскую службу региональной газовой компании (телефоны указаны в квитанции за газ).

За три дня до проведения технического обслуживания на дверях подъездов многоквартирных домов размещается объявление о предстоящих работах, дате и времени их проведения. Здесь же указан номер телефона, позвонив по которому можно задать возникающие вопросы.

Работы по монтажу и ремонту газового оборудования всегда проводятся только по предварительным заявкам абонента в согласованное с заказчиком время.

Если вам предлагают заменить шланг, кран или вентиль, без вашей заявки, то к вам пришли обычные продавцы с целью наживы. Цена на товары, которые вам предлагают лжегазовики значительно выше, чем в обычном магазине.

Специалисты «Газпром газораспределение Сыктывкар» могут прийти к вам домой:

1. по вашему приглашению - по аварийной или ремонтной заявке.

2. по вызову «запах газа» - когда вы позвонили в 04 или 104;

3. для проведения плановых работ по ТО ВКГО (ВДГО). Перед этим в вашем доме должны быть развешаны объявления.

Также к вам могут прийти сотрудники газоснабжающей организации «Газпром межрегионгаз Ухта» для контрольного снятия показаний приборов учета газа.