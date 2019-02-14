Влюбленным в книги: 14 февраля библиофилов Сыктывкара ждут подарки

Провести День всех влюбленных можно не только в кафе с любимым человеком, но и в бибилиотеке. Сегодня там можно смастерить валентинку и получить книжное признание в любви.

Детская библиотека им. С. Я. Маршака бросает вызов карантину и приглашает 14 февраля молодых читателей отметить сразу два праздника: День святого Валентина и Международный день дарения книг. На первом этаже в Уголке книгообмена можно выбрать презент не только себе, но и своему другу. Кроме того, в читальном зале можно ознакомиться с историей самого романтичного дня в году.

Республиканская Юношеская библиотека 14 февраля в третий раз присоединилась к международной акции «Дарите книги с любовью». Ее проводят во многих странах с 2012 года. Основная идея акции состоит в том, что бумажные книги по-прежнему актуальны. Сегодня в фойе библиотеки с 11 до 20 часов для всех желающих раскрыть «книжный чемоданчик», в котором можно взять приглянувшийся подарок. Читатели также могут вручить валентинку книге или любимому герою.

Национальная бибилиотека по своему отметит День влюбленных. Она вручит бумажные признания в любви тем читателям, кто сегодня к ним запишется впервые. В в Центральной городской детской библиотеке проведут романтичный мастер-класс по изготовлению послания возлюбленным.

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