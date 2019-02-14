Депутат Печоры требует пересмотреть тарифы на капремонт в Коми

От имени печорцев депутат Игорь Пьянков 12 февраля обратился к главе региона. В своем письме он приводит аргументы о необходимости пересмотреть повышение тарифа на капремонт в Коми.

Напомним, в республике с 1 января 2019 года тарифы на капитальный ремонт жилья взлетели в три раза. Сейчас в зависимости от района Коми размер минимального взноса составляет от 7,38 до 9,15 рублей за 1 кв. метр.

Жители Печоры также ощутили на себе это удорожание, поскольку для них минимальный взнос вырос с 2,68 до 8,04 рублей с 1 кв.метра. Таким образом, рост оплаты за капремонт для печорцев составил 300%. Такая цифра, по словам Игоря Пьянкова, значительно выше всех предельных индексов. Примечательно, что при этом взносы, собираемые с населения, кардинально на капитальный ремонт жилья в Печоре не повлияли.

- Повышение взноса на капремонт не позволило увеличить запланированный объем работ хоть в какой-то мере соответствующей повышению цен. Это говорит о неэффективности расходования денежных средств, поступающих в фонд капремонта, - убежден депутат Совета Печоры Иван Пьянков.

Как сообщает администрация Печоры, в прошлом году в городе отремонтировли 12 домов. Для сравнения, в 2019 году при трехкратном росте тарифов капремонт проведут всего в 18 многоквартирных домах, а еще в 9 отремонтируют лифтовое оборудование.

По мнению депутата Печоры, для обоснованного повышения тарифа на капремонт в Коми следовало переоценивать значения необходимого размера и предельного размера взноса через каждые три года. В качестве аргумента он приводит рекомендации Минстроя России, которые закреплены в Приказе от 27.06.2016 №454/пр.

Обращение депутата Печоры к главе регионаФото: из открытых источников

- Анализ уровня доходов жителей Печоры за последние три года дает основания предполагать, что при решении вопроса о значительном повышении взноса на капитальный ремонт в Коми рекомендованная переоценка не производилась, - указывает Иван Пьянков в своем письме к главе Коми.

Депутат считает, что повышение размера взноса на 300 % недопустимо, нецелесообразно и неправомерно. И поскольку это нарушает прав населения Коми и в том числе жителей Печоры, то он требует пересмотреть новые тарифы на капитальный ремонт в регионе.

Депутат Печоры Иван Пьянков считает, что в республике при повышении тарифов не учли рекомендации Минстроя РоссииФото: из открытых источников

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