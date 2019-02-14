Чем занимается Ольга Бузова перед вылетом в Сыктывкар?
Уже завтра звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова даст свой первый концерт в Сыктывкаре. Однако певица заставила своих фанатов не на шутку поволноваться, ведь пару дней назад москвичка тяжело заболела. По этой причине был перенесен ее концерт в Твери, запланированный на 14 февраля. Поклонники певицы следили за ее лечением в Инстаграме и присылали ей поддерживающие видео с танцами из клипа «Танцуй под Бузову». Вчера певицу наконец-то выписали из больницы.
«КП-Коми» узнала, чем же занимается звезда перед приездом в Сыктывкар.
Лечение
Ольга Бузова у врача.! другой источник
Ольга обратилась за помощью к лору. Врач пообещал восстановить голос певицы, который заметно пострадал от болезни.
- Где мой голос? – ужаснулась Ольга.
- Будет! – заверил ее доктор.
Песики
Ольга Бузова и собаки.! другой источник
Ольга отдыхает и восстанавливается вместе со своими собаками: йоркширским терьером Евой и миниатюрным шпицем Челси.
Просмотр любимого шоу
Ольга Бузова и Дом-2.! другой источник
Вместе с собачками звезда смотрит свое любимое шоу «Дом-2», в котором она также выступает в роли ведущей.
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ИСТОЧНИК KP.RU