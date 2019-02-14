Чем занимается Ольга Бузова перед вылетом в Сыктывкар?

Уже завтра звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова даст свой первый концерт в Сыктывкаре. Однако певица заставила своих фанатов не на шутку поволноваться, ведь пару дней назад москвичка тяжело заболела. По этой причине был перенесен ее концерт в Твери, запланированный на 14 февраля. Поклонники певицы следили за ее лечением в Инстаграме и присылали ей поддерживающие видео с танцами из клипа «Танцуй под Бузову». Вчера певицу наконец-то выписали из больницы.

«КП-Коми» узнала, чем же занимается звезда перед приездом в Сыктывкар.

Лечение

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/691895" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова у врача.! другой источник

Ольга обратилась за помощью к лору. Врач пообещал восстановить голос певицы, который заметно пострадал от болезни.

- Где мой голос? – ужаснулась Ольга.

- Будет! – заверил ее доктор.

Песики

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/691896" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова и собаки.! другой источник

Ольга отдыхает и восстанавливается вместе со своими собаками: йоркширским терьером Евой и миниатюрным шпицем Челси.

Просмотр любимого шоу

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/691897" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова и Дом-2.! другой источник

Вместе с собачками звезда смотрит свое любимое шоу «Дом-2», в котором она также выступает в роли ведущей.

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