Об актированных днях в Сыктывкаре будут сообщать за два часа до уроков

Мэрия столицы Коми разработала новый порядок объявления и критерии актированных дней. Этот документ выложен на официальном сайте сыктывкарской администрации.

Как и прежде, критерии актированных дней складываются из трех параметров: возраста учащихся, температуры воздуха и скорости ветра. При этом в сравнении с прошлым проектом цифры критериев не изменились.

Критерии активрованных дней в СыктывкареФото: из открытых источников

Изменения в новом документе коснулись прежде всего правил информирования. Первую информацию получает дежурный ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС, которому метеослужба должна доложить о погоде. Затем дежурный передает сообщение начальнику Управления образования Сыктывкара.

После этого новость о непредвиденных каникулах публикуется не позже 6.30 на официальном сайте администрации, в группах «Официальный Сыктывкар» и «Актированный день в Сыктывкаре» социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого, соответствующее объявление направят в СМИ, чтобы они также могли оповестить население.

Узнать об актированном дне в 7 утра также можно будет на сайтах учебных заведений и системе «Электронное образование». К этому же времени об изменениях в расписании должны оповестить учителей, а до 7.30 — родителей и опекунов.

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