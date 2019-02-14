До конца недели еще 300 работников АО «Интауголь» потеряют свою работу

2 июля 2018 года правительство Коми окончательно приняло решение ликвидировать шахту «Интауголь». Предприятие не смогло добиться выхода на безубыточный уровень работы. Поиски инвестора также не увенчались успехом.

Как рассказал «КП-Коми» председатель объединенной первичной организации независимого профсоюза горняков Денис Баженов, к концу этой недели еще более 300 работников АО «Интауголь» будут уволены.

- На предприятии останется еще 300 человек, чтобы хоть как-то временно поддерживать его работу. К сожалению, все попытки правительства и нашего профсоюза не увенчались успехом – градообразующее предприятие города закроется. А где у нас еще работать? Только в сфере обслуживания, - делает вывод Денис Баженов.

По словам председателя профсоюза бывшим и пока нынешним шахтерам поступают предложения из Белгорода и Оленегорска. Некоторые соглашаются и переезжают вместе с семьей, но большинство все же не хотят покидать пределы Коми. Около 130 вакансии по специальностям электрослесарь, подземный, горный рабочий предложили интинцам компания АО «Воркутауголь». Мэр заполярного города Игорь Гурьев даже пообещал предоставить бывшим работникам «Интаугля» дома в поселках Воргашор и Северный. Но, по словам, Денис Баженова, эти квартиры до сих пор стоят пустые, а предлагаемые должности не пользуются популярностью у работников предприятия.

В это же время на сайте «Интаугля» оборудование компании выставили на продажу.

Напомним, по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова за два последних года на поддержку "Интаугля" было выделено порядка 1 миллиарда рублей. В прошлом году шахта уже находилась на грани закрытия, добыча угля была приостановлена, но руку помощи Интепротянула Москва: из резервного фонда правительства России предприятию было выделено 1,2 млр рублей.

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