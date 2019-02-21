Масленница с огоньком! В Сыктывкаре на празднике сожгут чучело и выступит театр огня

В Сыктывкаре 9 марта пройдет празднование "Широкой Масленицы". Основные праздничные мероприятия пройдут на Стефановской площади с 10 до 17 часов. Весь день для горожан будут работать торговые ряды, где можно будет купить выпечку, напитки, мед, игрушки, шашлыки и полакомиться традиционными для этого праздника блинами.

С 12 до 16 часов на Стефановской площади вниманию сыктывкарцев и гостей столицы Коми будет представлена концертно-развлекательная программа. Запланировано выступление творческих коллективов и солистов, а также театра огненных и цирковых искусств «Power of Fire».

На площади для детей и взрослых будут действовать различные аттракционы и карусели, а также организовано катание на лошадях и электромобилях. Кроме того, на сцене все желающие смогут принять участие в спортивных забавах – перетягивании каната и жиме гири.

В 13 часов мэр столицы Коми Валерий Козлов поздравит горожан с праздником и даст старт аттракциону «Столб». Поднявшихся до вершины 20-метрового столба ждут достойные призы: бытовая техника.

Кульминацией праздника станет конкурс на лучшее масленичное чучело. На 15.30 намечена церемония сжигания чучела Широкой Масленицы, которая символизирует приход весны.

Для организации торговли и культурных мероприятий планируется временно закрыть движение транспорта по улице Ленина – от улицы Куратова до улицы Бабушкина, по улице Коммунистической – от улицы Советской до улицы Интернациональной и от дома №133 по улице Интернациональной в сторону дома №10 по улице Коммунистической (стоянка Ростелекома). Также будут установлены временные дорожные знаки.

10 марта праздничные мероприятия пройдут также в Эжвинском районе Сыктывкара, поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ.