Сыктывкарцы определили места для благоустройства

С 25 января по 13 февраля жители Сыктывкара выбирали общественные места, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в этом году. Проголосовать за территорию можно было на официальном сайте мэрии столицы Коми или черех ящики предложений, установленные в самых оживленных уголках города. За три недели более 5,5 тысяч сыктывкарцев заполнили анкеты онлайн, еще 1886 человек высказали свои предложения через традиционные опросники.

В числе лидеров территорий Сыктывкара, которые жители хотели бы видеть обновленными, оказались:

1. Развилка улиц Тентюковской и Петрозаводской. За этот вариант проголосовало более 2000 человек.

2. Более 1700 голосов сыктывкарцы отдали за благоустройство историко-революционного мемориала борцам за советскую власть в местечке Кируль.

3. Свыше 1500 человек отдали голоса за городской сквер на перекрестке улиц Бабушкина и Интернациональная.

В Эжвинском районе выбрали шесть зон для благоустройства:

1. Территория для отдыха в районе жилых домов №6 и 8 по улице Борисова.

2. Пешеходная зона по проспекту Бумажников, дом №55.

3. Пешеходная зона от улицы Мира до спорткомплекса «Бумажник».

4. Пешеходная зона от улицы Мира вдоль лицея №1.

5. Пешеходная зона от улицы Мира, 22/1.

6. Пешеходный бульвар между жилыми домами № 42, 44 по проспекту Бумажников.

Выбранные проекты будут участвовать в итоговом рейтинговом голосовани с 18 по 27 февраля. Оно и определит, какие территории благоустроят в этом году в столице Коми.

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